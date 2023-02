ChatGPT pourrait déjà être utilisé dans des cyberattaques d’États-nations : le commentaire de Tenable

février 2023 par Scott Caveza, Research Engineering Manager chez Tenable

« Avec les progrès de la technologie basée sur l’IA et l’intérêt croissant que suscitent les capacités de ChatGPT, il est aisé de comprendre pourquoi les responsables de la sécurité s’inquiètent des cas d’utilisation des outils et des implications que cela présente du point de vue de la sécurité. Nous pourrions assister à un plus grand nombre d’attaques de phishing réussies où les acteurs malveillants exploitent la puissance de ChatGPT pour éviter les erreurs de langage courantes et développer des messages bien écrits et formatés, destinés à des cibles spécifiques dans leur langue maternelle. Étant donné que les grands modèles linguistiques comme ChatGPT excellent non seulement dans la génération de textes en langage naturel, mais aussi de codes, nous prévoyons que des individus pourraient les utiliser pour générer des logiciels malveillants à grande échelle, ce qui pourrait dépasser les méthodes traditionnelles de classification et de défense contre les logiciels malveillants. Bien que ces dangers soient probables, ChatGPT peut également être utilisé pour renforcer notre posture de sécurité. »

« Lucca Fraser, chercheur chez Tenable, a développé et publié un script open-source qui intègre ChatGPT avec Ghidra, un outil de rétro-ingénierie populaire développé par la NSA. En tirant parti de la puissance de ce que les deux outils font de mieux, les chercheurs ont une longueur d’avance sur la compréhension du code décompilé, ce qui accélère la chasse aux menaces pour les chercheurs expérimentés. Si les attaquants cherchent à utiliser ChatGPT à des fins malveillantes, les chercheurs qui s’efforcent de rendre le monde plus sûr trouvent des moyens d’exploiter cet outil à bon escient. »