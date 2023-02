VMware ESXi ciblé par des attaques par ransomware : proposition expert cyber sécurité

février 2023 par Mickael Walter, Analyste Sécurité au CERT d’I-TRACING

Pour donner suite à l’alerte I-CERT portant sur l’attaque de ransomware en cours touchant les serveurs VMWare ESXi 6.0, 6.5, 6.7 et 7.0 [1][2] exposés sur Internet [3], Mickael WALTER, Analyste Sécurité au CERT d’I-TRACING constate que « les vulnérabilités exploitées sont anciennes et ne touchent pas les versions récentes d’ESXi.

De plus, il est généralement recommandé d’isoler les interfaces d’administration des hyperviseurs ESXi d’Internet. Néanmoins, de nombreux serveurs ESXi fonctionnant sous d’anciennes versions exposent leurs interfaces d’administration sur Internet et Onyphe compte au 5 février 2 112 adresses IP compromises [4]. L’attaque a touché toutes sortes d’organisations : entreprises, associations et collectivités. Elle touche principalement la France et dans une moindre mesure l’Europe ainsi que l’Amérique du Nord [5- cartographie source Shodan]. Des chercheurs en sécurité ont proposé une méthode de récupération qui permettrait de récupérer les fichiers affectés par le rançongiciel. Celle-ci n’est efficace que dans le cas où le rançongiciel a été arrêté avant la fin du chiffrement, par exemple en cas de plantage ou d’action de l’administrateur [6] »

------------------------------

