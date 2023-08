Centre Français de Recherche sur le Renseignement (CF2R) fait paraitre : Renseignement et espionnage pendant la Première Guerre mondiale

août 2023 par Marc Jacob

La Première Guerre mondiale, premier conflit de l’ère industrielle, se caractérise par des conditions nouvelles : l’ampleur de l’affrontement ; le gigantisme des armées ; la diversité des théâtres d’opération terrestres (Europe de l’Ouest, Russie, Balkans, Afrique du Nord, Moyen-Orient, etc.) et maritimes ; le rôle accru de la logistique ; l’apparition et l’emploi de nouvelles armes ; les multiples progrès techniques (aviation, télégraphie, radio, etc.). Tous ces éléments décuplent les besoins en informations des gouvernements et des états-majors. Aussi, les services de renseignement des puissances belligérantes vont connaître un développement considérable à partir de 1914.

Afin d’offrir aux lecteurs une couverture complète de la guerre secrète pendant le premier conflit mondial, cet ouvrage couvre une douzaine de thèmes. En premier lieu, les appareils de renseignement français, britannique, allemand, italien, américain et turc sont présentés, ainsi que ceux des pays neutres (Irlande, Espagne, Japon, Chine, etc.) qui ne sont pas épargnés par la guerre ni par les actions des belligérants.

En second lieu, ce livre décrit les grandes évolutions en matière de renseignement observées pendant la Première Guerre mondiale : développement des interceptions et de la cryptographie, du renseignement aérien et économique, institutionnalisation dans toutes les armées de la propagande et de l’action psychologique, recours aux opérations spéciales et aux actions clandestines, rôle important joué par les femmes dans la guerre de l’ombre, etc.

Ces nouveaux registres de la guerre n’ont cessé de voir leur importance se développer depuis 1918, jusqu’à occuper un rôle majeur dans les conflits modernes.

Les contributions d’auteurs de référence que le lecteur va découvrir dans ce quatrième tome de l’Histoire mondiale du renseignement du Centre Français de Recherche sur le Renseignement (CF2R) dressent ainsi un tableau très riche du renseignement humain et technique et des opérations de subversion ou de sabotage au cours de la Grande Guerre.

Centre Français de Recherche sur le Renseignement (CF2R)

Sous la direction d’Éric Denécé - Préface d’Alain Juillet

Prix de cet ouvrage de 579 pages : 29,50 €