Cédric O invite les plateformes numériques à exposer les actions qu’elles mettent en œuvre pour lutter contre les ingérences étrangères

octobre 2021 par Cédric O

Cédric O, secrétaire d’Etat chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques, a réuni ce lundi 11 octobre 2021 au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale les plateformes[1], notamment les principaux réseaux sociaux et moteurs de recherche, afin qu’elles présentent au Gouvernement les actions qu’elles mettent en œuvre pour lutter contre les ingérences numériques étrangères.