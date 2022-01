CONTEG

janvier 2022 par Marc Jacob

Contact : Jean-Pierre Strub

Année de création : 1998

Activités : Fabricant de racks, solutions Datacenter et industrielles

Type de services ou produits :

Racks

Unités de cooling

PDU intelligents

Monitoring

Solutions Datacenter complètes

Accessoires

Description du produit ou service phare pour 2022 :

Nouvelle baie serveur RF1, 2000kg de charge admissible, jusqu’à 52U

Services proposés sur le site internet : fiches produits, informations détaillées

Observations, commentaires sur la stratégie de développement de l’entreprise :

Nous accordons une grande importance à la qualité afin de fournir à nos clients des produits, services et solutions haut-de-gamme. Pendant la production, nous utilisons uniquement les dernières technologies et des composants de la meilleure qualité. Nous produisons tous nos produits en République Tchèque sous la supervision d’ingénieurs et d’inspecteurs expérimentés afin qu’ils soient conformes aux normes de qualité internationales.

Nous croyons qu’il existe toujours une solution plus satisfaisante et plus efficace. Nous suivons les dernières tendances et les exigences de nos clients, pour nous en inspirer lorsque nous développons et améliorons nos produits, services et processus. Ainsi, nous dépassons toujours vos