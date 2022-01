CommScope

janvier 2022 par Marc Jacob

Contact : Nicolas VINCENT, Directeur Commercial France

Année de création : 1970 USA

Activités : Matériel d’infrastructure pour la connectivité des réseaux d’entreprise et les datacenters

Type de services ou produits –

Pour la division Infra de CommScope seulement :

Câblage structuré de bout en bout cuivre et fibre et matériel de brassage (panneaux, tiroirs, prises etc)

Solution logicielle de gestion d’infrastructure (AIM- Automated Infrastructure Management)

Description du produit ou service phare pour 2022 :

Gestion intelligente et intuitive des infrastructures avec imVision® CommScope offre des systèmes de gestion automatisée des infrastructures pour bénéficier d’une vue globale de votre réseau et de sa connectivité en temps réel. Notre logiciel intelligent, ses contrôleurs et accessoires réseau vous permettent de localiser et d’identifier vos équipements et vos ports, et d’assurer le suivi de tout changement apporté sur le réseau. Cette solution de gestion des couches physiques offre une visibilité instantanée des intrusions physiques non autorisées et documente automatiquement tous les changements. Il en résulte une hausse de l’utilisation des ressources, une réduction des délais de dépannage, une remise en service accélérée et une amélioration de la sécurité du réseau.

Services proposés sur ce site : eCatalogue , Partner Locator, TAC, librairie de ressources etc.

Observations, commentaires sur la stratégie de développement de l’entreprise :

CommScope repousse les limites de la technologie pour créer les réseaux câblés et wireless les plus avancés au monde. Notre équipe internationale d’employés, d’innovateurs et de technologues permet à nos clients d’anticiper ce qui va suivre et d’inventer ce qui est possible.