Veeam lance unenouvelle génération d’outils de sauvegarde avec la très attendue Veeam Availability Suite V10

février 2020 par Marc Jacob

Veeam® Software annonce la disponibilité de la Veeam Availability Suite™ v10. Cette nouvelle version incarne la nouvelle génération d’outils de protection des données qui améliorent la disponibilité, la portabilité et l’adaptabilité de ces dernières. Inaugurée en 2008 sous le nom Veeam Backup & Replication™, la solution phare de sauvegarde de Veeam – Veeam Availability Suite – assure désormais une protection des fichiers en environnement NAS (Network Attached Storage), une protection renforcée contre les ransomwares et la restauration instantanée de machines virtuelles multiples (Multi-VM Instant Recovery™) afin d’automatiser la reprise après sinistre. En apportant une plus grande adaptabilité de la plateforme, le datamining via des API ainsi que plus de 150 améliorations majeures, Veeam lance la solution la plus robuste du marché pour la gestion et la protection complètes des données dans les environnements de cloud hybride.

Alors que les entreprises adoptent des stratégies de cloud hybride afin d’accélérer leur transformation numérique, les données revêtent une importance critique pour leur succès. Cette priorité à l’innovation en matière de données engendre de nouveaux défis pour assurer l’agilité, la disponibilité et la connectivité de toutes ces données. Selon l’étude 2019 Veeam Cloud Data Management Report, 73 % des entreprises ne répondent pas aux attentes des utilisateurs qui souhaitent un accès ininterrompu aux applications et données. Nombre d’entre elles se tournent aujourd’hui vers le Cloud Data Management afin de mieux satisfaire leurs besoins de protection et exploiter la puissance de leurs données. Veeam a élargi et approfondi sa solution pour prendre en charge un plus grand nombre de plateformes et offrir des outils avancés permettant aux entreprises de mieux maîtriser leurs données pour atteindre leurs principaux objectifs métier.

Veeam Availability Suite v10 protège les workloads à grande échelle en élargissant ses capacités de sauvegarde, renforce la sécurité par des sauvegardes immuables avec S3 Object Lock et offre des options plus poussées d’intégration avec l’écosystème via des API, permettant aux entreprises de gagner du temps, de réduire leurs coûts et de dépasser leurs objectifs de restauration.

Veeam Availability Suite v10 renforce la position de leader de Veeam dans le Cloud Data Management, en assurant une protection avancée pour toute application, toute donnée, dans tout type de cloud. La v10 offre de nouvelles capacités synonymes de simplicité, de flexibilité et de fiabilité, permettant aux entreprises d’obtenir les résultats suivants :

• Modernisation et simplification de la protection des fichiers volumineux partagés et des serveurs de fichiers grâce à une puissante sauvegarde NAS.

• Continuité de l’activité garantie par un moteur Instant Recovery de nouvelle génération, ainsi que Multi-VM Instant Recovery pour la reprise après une panne massive dans un datacenter.

• Simplification de la sauvegarde hors site et protection à 100 % contre le ransomware et les menaces internes avec intégration étendue du stockage objet S3 et des sauvegardes immuables.

• Réutilisation des données sauvegardées pour de nouvelles analyses, exploitation des sauvegardes étendue à un plus grand nombre de plateformes et intégration simplifiée des logiciels tiers d’analyse de données avec la nouvelle API Veeam Data Integration.

• Prise en charge élargie des plateformes et des écosystèmes, notamment avec de nouvelles capacités avancées pour Linux, Nutanix AHV, PostgreSQL, MySQL, etc.

Cette dernière version renforce l’intégration de Veeam aux services Cloud de Microsoft avec Veeam Availability Suite, Veeam Backup pour Office 365 et Veeam Backup pour Azure.

Veeam Availability Suite v10 est disponible dès à présent.