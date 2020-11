Black Friday : une journée certes attendue mais potentiellement risquée pour vos données !

novembre 2020 par Blandine Delaporte Cyberévangeliste Check Point Software Technologies

Cette année encore, le Black Friday est une journée très attendue partout dans le monde. Très en vogue ces dernières années en France, la journée du 27 novembre s’annonce forte de nombreuses promotions toutes plus avantageuses les unes que les autres.

Avez-vous déjà préparé vos « whishlists » sur vos sites préférés ? Que vous ayez réservé un budget pour cette occasion ou que vous anticipiez vos cadeaux de Noël à moindre coût, le Black Friday n’est pas sans risque pour vos données personnelles, et pas seulement lors de vos achats en ligne.

Mais quelles sont les risques qui menacent votre shopping ?

Il est facile de trouver des réseaux Wi-Fi gratuits dans les grands centres commerciaux, cependant les réseaux Wi-Fi ouverts doivent être évités. Si vous avez absolument besoin d’une connexion Wi-Fi publique, soyez très prudent et évitez d’accéder à vos données sensibles comme vos comptes bancaires. Les cybercriminels peuvent aussi aller jusqu’à pirater les stations de chargement USB en y mettant des malwares. Si vous ne pouvez pas trouver un espace sûr pour charger vos appareils ou si vous n’êtes pas certains de la sécurité de la prise USB, éteignez votre appareil avant de le brancher.

Attention aussi lors des achats en ligne !

Les hackers sont capables d’utiliser de nombreuses méthodes de paiement différentes : virements bancaires, cartes prépayées, mandats de dépôt ou encore chèques-cadeaux... Ces méthodes rendent l’identification des destinataires quasi-impossible, mais aussi tout remboursement. Restez vigilants face à des sites qui vous réclament ces moyens de paiement. Privilégiez PayPal ou un paiement par carte bancaire sécurisée. Et n’utilisez jamais, sous aucun prétexte, un virement bancaire ou une carte prépayée.

De plus, soyez méfiants face aux liens que l’on vous envoie sur certaines applications comme WhatsApp, soi-disant de la part de vos proches, il n’est pas toujours facile de distinguer les liens malveillants. Même venant d’un influenceur, lors d’un jour comme le Black Friday durant lequel les offres pleuvent, s’il vous promet une promotion immanquable, prenez quelques minutes pour vous demander si elle est réaliste. Tous les hackers et les escrocs ont un point commun : ils ont une imagination sans borne pour développer des faux sites d’e-shopping, falsifier des sites pour le retour… Si vous n’êtes pas 100% sûr de la provenance d’un lien, ne cliquez pas !

Alors comment éviter d’être victime de ces tentatives d’escroquerie ?

Vérifiez que vous commandez auprès d’un site connu. Une façon de le faire est de NE PAS cliquer sur les liens promotionnels ni sur les courriels, mais plutôt de chercher le commerçant ou le produit de votre choix et de cliquer sur le lien à partir de la page de résultats de votre moteur de recherche préféré

Méfiez-vous des offres "spéciales". Une réduction de 80 % sur le nouvel iPhone n’est généralement pas une opportunité d’achat fiable ou digne de confiance…

Méfiez-vous des noms de domaines ressemblants, des fautes d’orthographe dans les courriels ou les sites web, et des expéditeurs inconnus

Que ce soit du shopping en ligne ou en boutique, il est important de rester sur ses gardes face à cette journée très prisée pour ses promotions. Mais les risques restent faibles si vous êtes vigilants et utilisez les bons outils de protection. Alors, prenez vos précautions et profitez-en pour soutenir les commerçants qui en besoin plus que jamais cette année !