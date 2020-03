BeyondTrust met à disposition des entreprises ses solutions Secure Remote Access pour les aider à soutenir leurs effectifs amenés à télétravailler

mars 2020 par Marc Jacob

L’épidémie de coronavirus continue de se propager dans le monde entier amenant les entreprises à fermer leurs bureaux et à préconiser le télétravail. Cette situation fait peser une immense pression sur les organisations IT et les services d’assistance qui doivent s’organiser rapidement pour soutenir de très nombreuses équipes distantes de par le monde. Les entreprises peinent également à proposer des procédures sécurisées aux administrateurs IT, sous-traitants et fournisseurs qui ont besoin d’accéder aux systèmes critiques pour maintenir la continuité de l’activité et les opérations.

Pour aider les entreprises IT à relever ces défis sans compromettre la sécurité, BeyondTrust propose l’accès gratuit à ses solutions Secure Remote Access pendant 90 jours :

• Remote Support : permet aux services d’assistance d’assurer un support à distance fiable et sécurisé des salariés sur le réseau et en dehors. Les agents du support ont accès à l’écran de l’utilisateur, au chat, à l’élévation des privilèges et même à la caméra du smartphone de l’utilisateur pour l’aider à configurer ses équipements et à dépanner ses périphériques. Cette solution unique permet d’assurer le support des systèmes Windows, Mac, Linux, iOS, Android et des périphériques réseau.

• Privileged Remote Access : confère aux fournisseurs externes et au personnel IT et administrateurs, qui travaillent à distance, un accès sécurisé aux systèmes sans devoir passer par un VPN. Cette solution simplifie l’accès en proposant un seul outil conforme et sûr pour l’accès sans surveillance à tous types de systèmes et terminaux distants.

En ces temps difficiles, il est primordial pour la sécurité d’utiliser les bons outils d’accès à distance sachant que les vecteurs de menaces visent souvent les méthodes d’accès à distance insuffisamment sécurisées pour s’infiltrer sur les réseaux. BeyondTrust propose donc 90 jours d’utilisation gratuite de ses solutions pour aider les entreprises à s’adapter rapidement pour absorber la demande tout en préservant la sécurité de leurs opérations.