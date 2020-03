Okta : pendant la crise sanitaire, les entreprises peuvent utiliser gratuitement Okta Identity Cloud pour le télétravail

mars 2020 par Marc Jacob

Face à la crise du COVID-19, qui va en s’amplifiant, les sociétés du monde entier prennent des mesures pour protéger leurs collaborateurs. C’est ainsi qu’Okta et de nombreuses entreprises recommandent à leurs salariés de travailler chez eux et font tout pour leur en donner les moyens.

Si le télétravail fait déjà partie des habitudes de certaines entreprises, nous savons que pour d’autres, garantir la sécurité et la productivité en ces temps difficiles relève du défi.

Chaque entreprise qui aurait besoin d’utiliser Okta Identity Cloud pour le télétravail pendant la crise du COVID-19 devrait pouvoir le faire rapidement, facilement et sans frais. Okta a donc décidé d’offrir gratuitement les solutions d’authentification unique (SSO) et d’authentification multifacteurs (MFA) d’Okta, ce qui inclut :

● Solutions SSO et MFA pour cinq applications : intégration de l’authentification unique avec vos applications essentielles, grâce à un moteur de fédération avancé et à une politique d’accès souple, ainsi que :

o Accès à plus de 6 500 applications préintégrées

o Application d’authentification mobile Okta Verify (OTP) pour sécuriser l’authentification MFA

o Solutions SSO et MFA pour réseaux VPN afin de sécuriser l’accès à distance

● Guides de bonnes pratiques : pour vous aider, entre autres, à déployer rapidement une application cloud ou on-premise et à configurer des règles de sécurité pour l’authentification MFA

● Support et formation : accès aux équipes de support, aux formations, au forum du service support, aux FAQ et aux manuels utilisateur en ligne d’Okta

Pour obtenir des détails complets sur l’offre Okta for Emergency Remote Work et compléter notre formulaire d’inscription, cliquez ici. À titre d’information, nous avons également établi la liste des versions d’essai gratuites d’applications SaaS et de réseaux VPN utilisables avec Okta.