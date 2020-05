Bertin IT accompagne Crédit Agricole CIB pour renforcer la conformité de ses salles de marché de Paris et Londres

mai 2020 par Marc Jacob

Bertin IT, filiale du Groupe CNIM, annonce le déploiement de sa solution MediaSpeech® dans les salles de marchés à Paris et Londres de Crédit Agricole CIB, banque de financement et d’investissement du Groupe Crédit Agricole. Ce déploiement pourra être étendu à terme aux salles de marchés américaines et asiatiques de la banque française..

Avec l’entrée en vigueur de la réglementation MAD II / MAR du 3 juillet 2016, doublée de l’entrée en vigueur début 2018 de la réglementation MIFID II / MIFIR, marquées par un accroissement des exigences réglementaires, Crédit Agricole CIB a décidé de s’équiper d’une solution pour permettre la retranscription des conversations téléphoniques de ses salles de marché. Une telle solution technologique permet d’optimiser les processus existants qui consistaient essentiellement à réécouter les conversations des traders et vendeurs sur la base d’un échantillonnage aléatoire afin d’en vérifier la conformité. Une activité qui, lorsqu’elle est menée de façon classique, reste très chronophage. Après avoir effectué plusieurs proof of concept, c’est la solution MediaSpeech® de Bertin IT qui a finalement été retenue.

Solution de transcription vocale multilingue, MediaSpeech® permet, en convertissant les pistes audio en transcriptions texte interrogeables, d’indexer, rechercher et analyser des sources audio et vidéo, ainsi que des télécommunications. Grâce aux réseaux de neurones profonds (ou deep learning) aujourd’hui très présents dans les systèmes d’Intelligence Artificielle, MediaSpeech® s’appuie sur une modélisation extrêmement fine de l’espace acoustique, robuste face aux variabilités des locuteurs (débit, accents, …) et des conditions sonores, et offre ainsi une transcription encore plus précise et plus rapide.

« MediaSpeech® est une technologie de retranscription directe du langage qui cumule une excellence technologique et une souplesse fonctionnelle uniques sur le marché » commente Ariane Nabeth Halber, Directrice Speech solutions de Bertin IT. « Sa capacité à tourner en SaaS comme sur site, à gérer des fichiers en "batch" comme des flux audio temps réel, sur l’ensemble des langues du catalogue, est un atout indéniable. A cela s’ajoute la haute précision du moteur qui a remporté nombre de benchmarks de clients, que ce soit contre des solutions de grandes sociétés US ou contre des solutions de fournisseurs locaux ». https://www.youtube.com/watch?v=_HI...

Pour relever le défi technologique posé par Crédit Agricole CIB, Bertin IT a dû adapter sa solution aux données de paroles spécifiques aux salles de marché, où les traders utilisent un vocabulaire très spécifique, mélange de français et d’anglais. Il a également fallu prendre en compte l’immense diversité d’accents.

Les résultats de ces efforts sont probants : la perception de transcription est de l’ordre de 80 à 85% pour un coût par utilisateur relativement raisonnable. Quant aux volumes de conversations monitorées, ils ont pu être multipliés par cinq ; à terme, ce volume devrait encore augmenter significativement.

Après ces premiers déploiements, la solution sera étendue à d’autres langues et probablement à d’autres zones géographiques, notamment les salles de marchés américaines et asiatiques de Crédit Agricole CIB. Parallèlement, la banque et Bertin IT travaillent de concert sur de nouveaux projets liés à l’utilisation de la voix.

« Originellement développée par la société Vecsys, rachetée par Bertin en 2011, MediaSpeech® était initialement dédiée aux applications liées à la Défense et à la Sécurité » rappelle Yves Rochereau, Directeur Général de Bertin IT. « MediaSpeech® adresse aujourd’hui des marchés exigeants, tels que les groupes médias, les sociétés de veille audiovisuelle, les centres de contact, les salles de marchés des grandes banques, qui l’utilisent pour indexer, rechercher, analyser les contenus audio et vidéo à des fins de veille, d’alerte, d’information ou pour la mise en conformité avec la réglementation bancaire, comme dans le cas de Crédit Agricole CIB ».

Rappelons que Bertin IT se positionne comme une french tech dans les domaines de la Cyber Sécurité et de la Cyber Intelligence, et plus spécifiquement de la veille stratégique, avec deux produits phares : AMI Enterprise Intelligence et MediaSpeech®, déjà adoptés par de grands comptes industriels majeurs et des organismes publics en France.