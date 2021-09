Barracuda lance des capacités de sécurité natives du cloud pour accélérer les déploiements SASE

septembre 2021 par Marc Jacob

Barracuda Networks, Inc. annonce une plateforme SASE native du cloud qui permet aux entreprises de contrôler l’accès aux données à partir de n’importe quel appareil, à tout moment et en tout lieu. La plateforme réunit les technologies de SD-WAN sécurisé, de firewall en tant que service, d’accès réseau zéro confiance et de passerelle web sécurisée de Barracuda pour réaliser la convergence en un périmètre de services d’accès sécurisé (SASE).

La plateforme Cloud-native SASE comprend les versions de Barracuda CloudGen WAN et Barracuda CloudGen Firewall qui ajoutent plusieurs fonctionnalités de sécurité et de réseau :

• Elle permet d’exécuter des services de sécurité sur les hubs du cloud, en plus de les exécuter directement sur les appareils de leurs sites.

• Elle améliore considérablement les performances des applications grâce à la technologie de correction d’erreurs sans voie de retour (FEC), apportant les avantages du SD-WAN jusqu’aux agences avec la connectivité d’un seul FAI.

• Elle offre des capacités flexibles d’accès à distance sécurisé, en minimisant la latence grâce à la connectivité de point à cloud.

• Elle rationalise les déploiements des technologies opérationnelles et de l’internet des objets en offrant une connectivité évolutive et une sécurité prête à l’emploi, du fait que le connecteur Barracuda Secure Connector peut désormais être mis en réseau directement avec le firewall CloudGen ou le hub dans le cloud.

En outre, dans le cadre de la plateforme, Barracuda intègre son produit ZTNA, Barracuda CloudGen Access, avec son produit de passerelle web sécurisée dans le Cloud, Barracuda Content Shield. L’intégration de CloudGen Access et Content Shield se caractérise par une identité, un client et une installation commune.

D’après la note de recherche "2021 Strategic Roadmap to SASE Convergence" de Gartner, "La numérisation, le travail depuis des lieux divers et le cloud computing ont accéléré les offres SASE dans le cloud pour permettre un accès partout et à tout moment depuis n’importe quel appareil. Les responsables de la gestion du risque et de la sécurité (SRM) doivent élaborer un plan de migration du périmètre historique et des offres traditionnelles basées sur des logiciels vers un modèle SASE." 1

Dans une récente étude réalisée par Barracuda, plus de 80 % des répondants indiquent qu’ils préfèrent envisager une solution SASE qui fonctionne nativement avec leur fournisseur préféré d’infrastructure en tant que service plutôt qu’une offre tierce nécessitant encore une autre solution de cloud.

En outre, les entreprises sont confrontées à des menaces de plus en plus complexes et à une pénurie de collaborateurs qualifiés pour répondre à ces problématiques. Pour y remédier, Barracuda a récemment racheté SKOUT Cybersecurity afin d’élargir son portefeuille de produits en l’enrichissant d’une puissante plateforme XDR pour les prestataires de services gérés, soutenue par un centre des opérations de sécurité fonctionnant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Barracuda intègre également ses solutions à des plateformes XDR ouvertes telles que Stellar Cyber. Avec ses offres de services professionnels étendus, Barracuda peut aider à combler le manque de personnel qualifié pour faire face aux menaces qui ne cessent d’évoluer.