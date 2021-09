Vertiv lance Vertiv™ Avocent® ADX

septembre 2021 par Marc Jacob

Vertiv présente VertivTM Avocent® ADX Ecosystem, une plateforme de gestion informatique nouvelle génération qui répond aux besoins évolutifs du data center. L’écosystème ADX d’Avocent est un ensemble de dispositifs et de logiciels conçus pour les architectures de réseaux hybrides plus complexes et pour satisfaire les exigences des collaborateurs à distance. Le produit est disponible en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA).

Reposant sur les fondements et le savoir-faire d’Avocent auxquels les clients font confiance depuis des années, le nouvel écosystème ADX d’Avocent est adapté aux environnements d’entreprise, Edge, Cloud et de colocation. Il favorise une expérience de travail à distance à la fois sécurisée et robuste en permettant aux collaborateurs d’accéder aux données et de les contrôler rapidement et de manière transparente, comme l’exigent l’ingénierie et la conception avancées, le montage vidéo et d’autres applications de streaming haute résolution. L’écosystème ADX d’Avocent comprend le KVM 4K le plus rapide et le plus riche en fonctionnalités sur un seul appareil avec la gestion la plus étendue des dispositifs informatiques du marché.

L’écosystème ADX d’Avocent repose sur une architecture commune, avec des normes, des plates-formes et des API ouvertes dont les utilisateurs ont besoin, tout en permettant des déploiements rapides, sécurisés et évolutifs de dispositifs informatiques de l’entreprise vers la périphérie. L’écosystème ADX d’Avocent s’appuie sur la technologie Avocent® Core Insight (Avocent® ACI) pour améliorer encore la communication avec les appareils compatibles avec Redfish. Ces technologies permettent à ADX d’Avocent de surmonter les obstacles les plus persistants à la gestion à distance des architectures distribuées et hybrides, notamment le dimensionnement des systèmes en fonction de la croissance du réseau, la mise en place d’un accès sécurisé pour les utilisateurs autorisés et la fourniture de fonctionnalités vidéo haute résolution adaptées aux technologies modernes, notamment les connecteurs USB-C.

L’écosystème Avocent ADX comprend plusieurs composants individuels, chacun pouvant être déployé indépendamment ou en parallèle, pour une expérience utilisateur plus fiable. La plateforme offre une gestion et un contrôle sécurisés et efficaces de l’infrastructure informatique virtuelle et physique, et gère à la fois les sessions KVM et en série pour un maximum de 100 utilisateurs simultanés ou plus ; le module de gestion de rack fournit de manière fiable la consolidation IP pour divers dispositifs, ainsi qu’un chemin vers l’évolutivité ; et le KVM 4K à distance augmente la productivité et fonctionne à des vitesses plus rapides et avec une bande passante plus élevée par rapport aux KVM standard et 4K concurrents.

Le système offre une efficacité et une sécurité qui serviront de nouvelle norme pour le secteur, et il est particulièrement efficace pour les déploiements Edge, où le dimensionnement et la croissance sont des défis courants. Avocent® ADX MP1000 Management Platform : Simplifie la gestion, le contrôle, la sécurité et l’automatisation de l’infrastructure informatique virtuelle et physique dans l’entreprise et sur les sites Edge. Elle gère les processeurs de services, les machines virtuelles, les modules KVM IP et les dispositifs d’accès à distance.

Avocent® ADX RM1048P Rack Manager : Connecte et gère divers dispositifs informatiques au niveau du rack et se déploie avec ou sans l’Avocent ADX MP1000. Il regroupe les adresses IP afin de limiter les restrictions en matière d’IP à mesure que des équipements supplémentaires sont ajoutés au rack. Il utilise l’alimentation par Ethernet (PoE) pour réduire le nombre de câbles dans le rack.

Avocent® ADX IPUHD 4K IP KVM Switch : Ce nouveau venue dans le portefeuille KVM de Vertiv™ peut accueillir plus de 100 utilisateurs et 48 cibles uniques dans une seule session, offrant une vidéo 4K et des performances haut débit (20 Go sur liaison montante) pour permettre la gestion des équipements et des données à distance en temps réel. Chaque commutateur est équipé de connecteurs USB-C permettant de réduire la longueur des câbles. Avec le PoE et la consolidation IP, les besoins en câbles sont considérablement réduits.