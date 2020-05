Axis Communications développe une caméra d’angle pour les installations de haute sécurité

mai 2020 par Marc Jacob

La nouvelle caméra réseau AXIS Q9216-SLV Network Camera, caméra d’angle compacte et robuste, offre un large champ de vision pour ne laisser aucune zone sans surveillance. Disponible en blanc et en inox, cette caméra restitue une vidéo nette en qualité 4 MP et possède la fonction WDR (“Wide Dynamic Range”) qui produit des images claires même lorsque la scène comporte des zones très lumineuses ou très sombres.

Certifiée IK10+/IP66 contre le vandalisme, cette caméra est idéale pour les installations de haute sécurité, comme les établissements pénitentiaires ou psychiatriques, où elle peut contribuer à réduire les blessures auto-infligées. Elle est équipée d’un éclairage IR de longueur d’onde invisible (940nm) et d’une fonction de masquage de confidentialité polygonal pour flouter des zones ou des objets et ainsi garantir le respect de la vie privée des résidents. Pour faciliter l’entretien, le boîtier en inox est certifié IP66 et IP6k9k. Il supporte l’action des nettoyeurs sous pression à haute température.

Cette nouveauté intègre la technologie Axis Zipstream avec prise en charge de H.264 et H.265 qui réduit considérablement les besoins en bande passante et en stockage. Le firmware signé et un composant TPM (certifié FIPS 140-2 niveau 2) contribuent par ailleurs à éviter les accès non autorisés et à protéger le système.