R&S®Trusted Gate - Teams Express Solution de Rohde & Schwarz Cybersecurity est lancé

mai 2020 par Marc Jacob

R&S Trusted Gate - Teams Express Solution fournit un traitement sécurisé des données sensibles pour Microsoft® Teams™. Les données qui ont besoin d’être protégées sont chiffrées et fragmentées, puis stockées dans le Data Center de l’entreprise ou chez divers fournisseurs cloud ou encore distribuées. Dans le même temps, les fonctionnalités de collaboration de Microsoft® Teams™ sont préservées. Ce produit peut être configuré en quelques clics et prêt à l’emploi dans les 24h pour tous les salariés d’une entreprise. Une collaboration au niveau mondial sécurisée est alors garantie lorsque l’on travaille en télétravail.

Le chiffrement et le stockage distribué des documents s’effectuent en toute transparence pour l’utilisateur permettant de conserver les flux de travail existants. Grâce à sa configuration simple et à sa disponibilité rapide, R&S Trusted Gate - Teams Express Solution convient également aux petites structures et est disponible dans le cadre de l’abonnement Microsoft.

A chaque téléchargement de fichiers vers Microsoft® Teams™, une copie virtuelle du document confidentiel est créée sans les données réelles. Ce fichier contient uniquement des métadonnées (filtrables) tels que des mots clés ou des classifications de données du document original. Microsoft® SharePoint Online™, OneDrive™ for Business ou toutes autres applications peuvent fonctionner en toute transparente avec les fichiers virtuels sans avoir accès au contenu confidentiel.

Ainsi, les salariés autorisés maintiennent leurs flux de travail habituels, sans stocker le contenu des données dans le Cloud public. Avec les données originales chiffrées et fragmentées, le client peut décider où les stocker lui offrant un contrôle total sur ses données. Uniquement lorsque les utilisateurs autorisés téléchargent les documents confidentiels, le contenu est déchiffré en toute transparence. Avec R&S Trusted Gate, les clients peuvent aisément se conformer aux directives nationales de protection des données et encore plus de rigueur dans ce contexte de crise sanitaire.

La gamme de produits R&S Trusted Gate de Rohde & Schwarz Cybersecurity propose des solutions de sécurité Cloud avec une approche centrée sur les données. R&S Trusted Gate peut être intégrée en toute simplicité dans les systèmes de stockage des Clouds publics communs comme Microsoft® Azure™, Google, AWS et les outils de collaboration tels que Microsoft® 365™ et SharePoint™. Elle assure ainsi une sécurité et un contrôle maximum lors de l’utilisation de ces plateformes. Les exigences légales et les règles de conformité sont également respectées dans les environnements de Cloud mondiaux. R&S Trusted Gate fonctionne de manière transparente avec les applications existantes afin que les flux de travail restent inchangés. Une fonction de recherche spécifique permet d’effectuer des recherches sécurisées en texte intégral, même dans des documents chiffrés.