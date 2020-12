Axelle SAIM, SANS Institute : Nos formations renforcent la résilience des organisations

décembre 2020 par Marc Jacob

Depuis le début de la crise de la Covid19, SANS Institute propose toutes ses formations en ligne . Ces plateforme de formation existent depuis plus de 15 ans et ont permis de former des milliers de professionnels de la cybersécurité. En outre SANS Institute propose des CTF gratuits destinés à tous, ainsi qu’une série gratuite de présentations SANS@MIC hebdomadaires animées par des formateurs experts de SANS, l’accès gratuit aux « Sommets » et conférences SANS avec des interventions d’experts diffusées en temps réel… Axelle SAIM, Directeur France & Luxembourg de SANS Institute, considère que ses formations permettent de renforcer la résilience des organisations en fournissant les compétences techniques indispensables pour défendre les réseaux et les systèmes.

Global Security Mag : Face à la crise engendrée par le COVID, quelles actions avez-vous mené pour répondre aux mesures de confinement ?

Axelle SAIM : SANS met tout en œuvre pour dispenser des formations en cybersécurité de haut niveau en présentiel un peu partout dans le monde en proposant de nombreuses dates, mais nous nous soucions également de la santé de nos stagiaires. Étant donné qu’actuellement les formations en présentiel sont impossibles, SANS a mis toutes ses formations en ligne. Les stagiaires ont le choix entre deux méthodes pour continuer à se former selon ces nouvelles modalités. Depuis plus de 15 ans, des milliers de professionnels de la cybersécurité se forment sur nos plateformes en ligne (OnDemand, Live Online). Elles ont fait leurs preuves et proposent les formations pratiques de haut niveau que la communauté de la cybersécurité attend de SANS. En plus des formations, vous pouvez obtenir des certifications en ligne délivrées par GIAC qui permet désormais de passer des examens surveillés à distance. Les professionnels de la cybersécurité ont également plus de possibilités que jamais de renforcer gratuitement leurs compétences tout en travaillant et en se formant à distance grâce aux offres de SANS. Il y a les CTF gratuits destinés à tous, ainsi qu’une série gratuite de présentations SANS@MIC hebdomadaires par des formateurs experts de SANS, l’accès gratuit aux « Sommets » et conférences SANS avec des interventions d’experts diffusées en temps réel, des sessions de questions et réponses et des espaces virtuels pour élargir son réseau professionnel. À l’approche des fêtes de fin d’année, le Holiday Hack Challenge de SANS est sur le point de démarrer. À ce jour, cette conférence est considérée comme l’un des événements virtuels les plus marquants dans le domaine de la cybersécurité et SANS espère accueillir encore plus de participants cette année.

Global Security Mag : Pouvez-vous nous présenter votre offre de formation Ondemand et Live Online ?

Axelle SAIM : La plupart de nos stagiaires apprécient les échanges direct et en temps réel inhérents aux événements de formation SANS. C’est la raison pour laquelle nous avons créé un tout nouveau type de format appelé SANS Live Online. Il s’agit de cours immersifs diffusés en temps réel et proposés sur plusieurs fuseaux horaires. C’est notre offre de formation en ligne la plus interactive, les cours étant dispensés en temps réel par des formateurs experts de SANS et complétés par des exercices pratiques en laboratoire. Autre avantage de Live Online : vous avez accès pendant 4 mois à l’enregistrement de vos cours. Nous savons également que parfois, vos contraintes professionnelles vous empêchent de caser dans votre planning un cours en temps réel, par conséquent nous proposons également SANS OnDemand. Cette plateforme extrêmement flexible propose 55 de nos formations en cybersécurité, toutes dispensées et enregistrées par les meilleurs formateurs au monde de SANS, et complétées par des exercices et des travaux pratiques. Mais vous n’êtes pas complètement livrés à vous-mêmes, car cette plateforme vous permet aussi de discuter en temps réel avec des spécialistes certifiés GIAC. Grâce à SANS OnDemand, vous pouvez suivre des cours où que vous soyez, à tout moment, et y accéder pendant 4 mois. Vous pouvez aussi essayer gratuitement les cours OnDemand sur notre site Web en cliquant ici.

Global Security Mag : Vous avez lancé des cours en cloud, pouvez-vous nous en donner un aperçu, quelles parties de la SII concernent-ils ?

Axelle SAIM : Le programme Sécurité du cloud de SANS se développe rapidement, comme le cloud lui-même. Étant donnée la croissance inéluctable du cloud, nous avons lancé le Cloud Security Curriculum pour apporter aux stagiaires la formation et les compétences dont ils ont besoin pour devenir des spécialistes dans ce domaine. Nous leur demandons d’anticiper l’évolution du cloud, plutôt que de se focaliser sur son fonctionnement actuel. Les entreprises auront besoin d’experts ayant une expérience technique pratique et des connaissances spécialisées sur la sécurité du cloud. En développant son programme de formations, SANS a scrupuleusement pris en compte les différents métiers et leurs besoins en termes de formation, en faisant en sorte de faciliter la progression des stagiaires dans leur parcours de professionnalisation sur la sécurité du cloud. En plus des 4 cours existants sur le cloud, nous en avons créé 7 nouveaux en 2020. Actuellement nous proposons 2 certifications GIAC et prévoyons d’autres certifications pour 2021. Nous avons le grand plaisir d’annoncer un nouvel événement : Cloud Security Europe 2021, qui permettra aux stagiaires de suivre de nouvelles formations telles que SEC488 : Cloud Security Essentials, MGT516 : Managing Security Vulnerabilities : Enterprise and Cloud et SEC588 : Cloud Penetration Testing.

Le programme des formations SANS continue de s’élargir pour intégrer des cours sur la cyberdéfense, DevOps, l’inforensique, les systèmes de contrôle industriel, la gestion et le dernier en date intitulé Opérations offensives (appelé auparavant Pentesting and Ethical Hacking).) Le programme de SANS sur les opérations offensives comprend des cours allant des concepts de base sur les tests d’intrusion et le piratage matériel à des cours avancés sur l’écriture d’exploits et le red teaming, ainsi que des formations spécialisées sur le purple teaming, la sécurité des périphériques sans fil ou mobiles, et bien d’autres.

Global Security Mag : De plus en plus d’entreprises et d’organisations françaises demandent-elles des certifications GIAC lors de l’embauche de nouveaux collaborateurs ?

Axelle SAIM : De plus en plus d’offres d’emploi dans le domaine de la cybersécurité demandent spécifiquement des certifications GIAC. Actuellement, on manque de professionnels qualifiés en cybersécurité en France, par conséquent les opportunités sont nombreuses pour ceux qui peuvent prouver qu’ils ont reçu une bonne formation. Les certifications GIAC couvrent l’ensemble des domaines de l’infosécurité. Elles se concentrent sur les domaines suivants : sécurité offensive, cyberdéfense, sécurité du cloud, analyse inforensique et réponse aux incidents (DFIR), gestion et systèmes de contrôle industriels. À chaque domaine correspondent plusieurs certifications qui testent diverses aptitudes et niveaux de compétence. Plutôt que de survoler différents jeux de compétences, les certifications GIAC s’intéressent en profondeur à des tâches spécialisées. Cela permet aux employeurs d’évaluer de manière approfondie les capacités d’un praticien et ses chances de réussite dans un environnement de travail réel, et aux candidats de montrer l’ampleur de leurs connaissances et compétences.

Global Security Mag : Quelles actions menez-vous pour sensibiliser les professionnels français ?

Axelle SAIM : SANS et GIAC vont renforcer leurs efforts sur le marché européen pour mieux montrer à la communauté la diversité de nos certifications GIAC et les raisons pour lesquelles elles constituent des atouts importants pour ceux qui cherchent un emploi dans le domaine de la cybersécurité. Nous voulons faire comprendre aux départements RH et de formation et développement partout en Europe que lorsqu’ils recrutent des personnes qui ont des certifications GIAC sur leur CV, ils recrutent des professionnels bien formés et qualifiés.

Global Security Mag : Pour conclure quel est votre message à nos lecteurs ?

Axelle SAIM : Si vous êtes en première ligne sur le marché de la cybersécurité, cette année a été exceptionnelle à bien des égards avec l’émergence de nouvelles menaces, car l’augmentation du télétravail a fait apparaître des faiblesses longtemps ignorées dans les infrastructures existantes. La nécessité de contrer une nouvelle vague de cybermenaces et de risques pendant une crise sanitaire mondiale pose des problèmes complexes. Les attaquants ciblent activement et exploitent ces nouvelles vulnérabilités afin de porter atteinte aux personnes, aux entreprises, aux organisations et aux nations. Les organisations ne peuvent pas se permettre de rester sans rien faire. SANS est toujours là pour vous, la formation est toujours de grande qualité. Grâce à notre expérience pratique et à notre équipe de formateurs experts nous proposons de nouveaux cours, des ressources gratuites et des événements divertissants pour maintenir les compétences de votre personnel à leur meilleur niveau. Les formations et les certifications dispensées par les meilleurs formateurs au monde renforcent la résilience de votre organisation en lui fournissant les compétences techniques indispensables pour défendre vos réseaux et vos systèmes.

Veuillez contacter le SANS Institute pour plus d’informations sur les événements et les programmes de formation. Vous pouvez le faire en envoyant un courriel à emea@sans.org ou asaim@sans.org.

Calendrier des formations en 2021

SANS Threat Hunting Europe 2021 11 au 16 janvier 2021

SANS Security Fundamentals 2021 18 au 29 janvier 2021

SANS DFIR Europe Multi-Week 2021 1er au 12 février 2021

SANS Cloud Security Europe 2021 8 au 13 février 2021

SANS Paris March 2021 8 au 13 mars 2021

SANS Stay Sharp : Europe March 2021 15 au 25 mars 2021

Consultez toutes nos formations en 2021.