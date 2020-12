Jean Victor Kingue, Synology : Nous permettons à chaque entreprise de gérer, sécuriser et protéger ses données

décembre 2020 par Marc Jacob

Fondée à Taïwan en 2000, Synology a lancé cette année le DVA3221. Il s’agit d’une solution NVR de bureau à 4 baies sur site qui intègre les algorithmes basés sur l’apprentissage approfondi de Synology pour offrir une solution de vidéosurveillance rapide, intelligente et précise. Jean Victor Kingue, ingénieur avant-vente chez Synology explique que Synology permet à chaque entreprise de gérer, sécuriser et protéger ses données.

GSM : Pouvez-vous nous présenter votre entreprise ?

Jean Victor Kingue : Synology est une entreprise Taïwanaise fondée en 2000. Les données sont au cœur de la transformation de chaque secteur d’activité et c’est sur cet aspect que Synology a un rôle extrêmement important à jouer. Notre mission consiste à gérer et à protéger les données du monde entier. Synology permet à chaque entreprise de gérer, sécuriser et protéger ses données, quel que soit l’emplacement à partir duquel un accès est requis, de la technologie Flash au disque en passant par les différents types d’architectures Cloud, et ce à l’échelle nécessaire pour s’adapter à la croissance exponentielle des données du monde numérique.

Synology compte plus de six millions d’installations, des centaines de partenaires de distribution et six filiales dans le monde entier. Chez Synology, nous pensons en grand, travaillons intelligemment et nous efforçons chaque jour de faire la différence.

GSM : quelles sont vos gammes de produit ou service phare pour 2020 ?

Jean Victor Kingue : Notre produit phare cette année est le DVA3221. Il s’agit d’une solution NVR de bureau à 4 baies sur site qui intègre les algorithmes basés sur l’apprentissage approfondi de Synology pour offrir une solution de vidéosurveillance rapide, intelligente et précise. La prise en charge des notifications Push intégrée permet d’informer les utilisateurs d’intrusions possibles, tandis que le système de vidéo surveillance automatisé permet de protéger leurs biens en détectant des personnes, des véhicules et des objets anonymes dans les zones désignées.

Le DVA3221 offre donc plusieurs fonctions d’analyse intelligente (détection de personnes et de véhicules, décompte de personnes, reconnaissance faciale… ) et le travail des algorithmes est facilité par la présence sur ce modèle spécifique d’une carte graphique NVIDIA Geforce GTX 1650.

GSM : Quel est votre rôle dans votre entreprise ?

Jean Victor Kingue : J’occupe le Rôle d’Ingénieur Avant-Vente au sein de Synology France.

GSM : Comment accompagnez-vous les services de votre entreprise ? Jean Victor Kingue : J’accompagne nos clients tout au long du processus partant de la validation du modèle adéquat à son installation. Notamment nos clients B2B (Entreprises, PME/TPE…) avec lesquels nous avons de plus en plus de projets intéressants. J’assiste également nos partenaires (Distributeurs, revendeurs, intégrateurs…) non seulement en matière de formation/information sur nos produits, mais également dans le cadre de leur accompagnement vis-à-vis de leur client.

GSM : Pour conclure, quel serait votre message à nos lecteurs ?

Jean Victor Kingue : N’hésitez pas à nous contacter pour n’importe quelle question, à venir sur notre site internet découvrir nos produits, nos tutoriels.

Nous avons d’ailleurs une plate-forme de test disponible sur le site afin d’avoir un aperçu de l’interface web de nos produits ainsi que des applications. De manière globale, n’hésitez pas à nous solliciter, vous verrez que nous aurons très souvent des réponses à vos besoins.