Auth0 double son activité dans la région EMEA

novembre 2020 par Marc Jacob

Auth0 annonce qu’elle a doublé son volume d’activité dans la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) au troisième trimestre par rapport à la même période l’an dernier. Randstad, Pret a Manger, Flo Health, Libération, WeTransfer, et DPG Media, avec sa plateforme de vidéo à la demande en ligne “Streamz”, rejoignent les centaines de clients qui utilisent déjà la plateforme Auth0 dans la région.

« Randstad a démarré le déploiement de la solution de gestion d’identité Auth0, conçue pour favoriser la collaboration de nos 41 000 employés dans le monde, déclare Koen Klaassen, Global Identity and Access Management Program Lead chez Randstad. La solution de cloud privé d’Auth0 répond à nos besoins en termes de conformité et évolutivité, et nous apporte le bon niveau de performance et de contrôle. »

La croissance d’Auth0 bénéficie du succès de son approche modulaire, qui propose aux clients et aux développeurs des « blocs de construction » pour personnaliser les fonctionnalités de gestion des identités selon leur cas d’usage. Le lancement en septembre d’Auth0 Marketplace augmente cette extensibilité en introduisant des solutions tierces natives de partenaires technologiques, y compris des entreprises régionales comme Onfido, MyLife Digital et Scaled Access.

D’autre part, les partenaires channel contribuent à l’adoption généralisée de la plateforme Auth0. La société a conclu des accords avec de nouveaux partenaires basés en EMEA, notamment CMS Distribution au Royaume-Uni et l’intégrateur de systèmes Devoteam en France. Tous deux rejoignent trente partenaires régionaux qui proposent déjà la plateforme d’Auth0.

« Devoteam a pour objectif ultime de permettre à ses clients d’exploiter tout le potentiel de leurs projets de transformation digitale, explique Karim Bouami, Digital Identity and Trust Service Director chez Devoteam. Si la gestion des identités est un élément crucial de ces projets, Auth0 apporte une solution robuste permettant d’accompagner les clients au cours de ces transformations et d’améliorer la sécurité sans sacrifier l’engagement ou l’expérience. »

Auth0 continue d’étendre son empreinte régionale pour répondre aux demandes croissantes de ses clients, en portant son effectif régional à 139 collaborateurs au troisième trimestre, soit une hausse de plus de 50 % par rapport à la même période l’an dernier. Avec des employés basés à travers la région EMEA, Auth0 a instauré une forte culture du télétravail bien avant les périodes de confinement dues au Covid-19 dans la région.

L’implantation régionale d’Auth0 est renforcée par la puissance de ses équipes techniques, qui collaborent avec des milliers de développeurs à travers un vaste programme de conférences, de vidéos et de contenus.

En octobre, le prix KCLive de KuppingerCole pour l’authentification des clients a été remis à un client Auth0, Signify, pour saluer le niveau de qualité exemplaire de son expérience client. Auth0 a également été nommée dans le classement Forbes Cloud 100 de 2020 pour la troisième année consécutive.