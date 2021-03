Atos fait appel à l’expertise de SPIE pour ses data centers

mars 2021 par Marc Jacob

SPIE et Atos en Allemagne annoncent la prolongation de leur collaboration pour quatre ans et demi supplémentaires. L’expertise approfondie de SPIE dans le domaine des infrastructures des datas centers, portée par une équipe expérimentée sur le terrain, a une nouvelle fois joué en la faveur du fournisseur de services multi-techniques. Cette prolongation de contrat confirme la confiance d’Atos dans les capacités et les compétences de SPIE. Leader international de la transformation digitale et numéro un européen du marché du Cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, Atos fournit des solutions intégrées de cloud hybride, de Big Data, d’applications métier et d’environnement de travail connecté.

Atos fait appel aux services de SPIE dans les domaines du facility management technique et de la maintenance des datas centers pour ses sites de Fürth, Nuremberg et Munich. Dans le cadre de cette collaboration, le fournisseur de services multi-techniques assure la maintenance de l’ensemble des systèmes de gestion des bâtiments, des services techniques, et des systèmes de chauffage et de climatisation. Ses équipes veillent également à ce qu’il n’y ait aucune interruption dans l’alimentation électrique générale, de secours et des systèmes de climatisation. Outre la maintenance, l’inspection et la réparation des installations techniques des data centers et des bureaux d’Atos sur ces sites, SPIE prend en charge l’ensemble des câbles de données et la documentation de la structure de serveurs. Enfin, le fournisseur de services multi-techniques assure les services liés aux activités principales des datas centers.

Une équipe expérimentée d’une dizaine de collaborateurs garantit la disponibilité des systèmes 24h/24 et 7j/7, 365 jours par an. SPIE fournit également à son client des conseils complets en matière d’efficacité énergétique et met en œuvre les mesures appropriées.

SPIE et Atos entretiennent une relation de confiance depuis de nombreuses années. Les deux entreprises travaillent ensemble en tant que partenaires dans un environnement très complexe depuis 2007. Prestataire attitré d’Atos, SPIE connaît parfaitement les hautes exigences techniques de son client, notamment en matière de datas centers.