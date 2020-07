Atos est distingué par Microsoft comme l’un des meilleurs partenaires 2020 dans la catégorie « Modern Endpoint Management »

juillet 2020 par Marc Jacob

Le prix Partenaire Microsoft de l’année dans la catégorie « Modern Endpoint Management » récompense la capacité des partenaires à moderniser la gestion des terminaux et des identités, tout en permettant aux organisations informatiques de gérer leur écosystème à moindre coût. Il a été attribué aux partenaires ayant créé des offres de services innovantes et apportant une valeur ajoutée aux clients en les aidant à simplifier leurs processus, améliorer leur expérience utilisateur, renforcer leur posture de sécurité et améliorer leurs processus de déploiement et de gestion des terminaux.

Les prix Partenaire Microsoft de l’année récompensent les partenaires qui ont développé et fourni des solutions exceptionnelles basées sur les technologies Microsoft au cours de l’année écoulée. Ils sont classés dans plusieurs catégories, les lauréats ayant été choisis parmi plus de 3 300 candidats basés dans plus de 100 pays.

Atos est un fournisseur de services managés (MSP) Microsoft Azure Expert et a récemment étendu sa collaboration avec Microsoft pour accélérer ensemble la transformation Cloud des plus grands clients SAP.