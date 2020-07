Le serveur S2OPC certifié par la Fondation OPC conforme à la norme 1.03

juillet 2020 par Marc Jacob

L’obtention de cette certification a imposé à l’application du serveur S2OPC de passer avec succès plus de 500 tests validant les points suivants :

• Conformité de chacune des fonctionnalités aux spécifications du protocole OPC UA

• Interopérabilité avec les produits OPC UA d’autres fournisseurs (5 produits tiers sur chaque fonctionnalité)

• Robustesse et fiabilité (gestion des pertes de communication, des reconnexions, gestion des exceptions, remontée des erreurs, etc.)

• Utilisabilité, en suivant les meilleures pratiques du domaine

• Efficacité dans la gestion des ressources (CPU, mémoire, espace disque, etc.)

S2OPC est en déploiement dans de nombreux équipements industriels, ferroviaires ou spatiaux qui demandent un grand niveau de robustesse et d’interopérabilité : de l’IoT fortement contraint par la cybersécurité aux systèmes de supervision.

Cette certification s’inscrit dans l’engagement de Systerel vis-à-vis de ses clients de fournir des produits de qualité et conformes aux exigences normatives et industrielles du marché.

Dans la continuité de cet engagement, une certification CSPN (Certification de Sécurité de Premier Niveau) de S2OPC est en cours auprès de l’ANSSI pour apporter très prochainement à ses clients une première réponse à leurs exigences en termes de sécurité.

Systerel est une entreprise indépendante dont le cœur de métier est le développement, la validation ou l’évaluation de systèmes critiques temps réel ou de sécurité.

A travers plusieurs implémentations de la technologie OPC UA dans un contexte industriel, Systerel a développé une réelle expertise sur la norme OPC UA. Constatant un réel manque dans les offres du marché pour répondre aux contraintes de sûreté et de sécurité, Systerel a décidé, avec le soutien de l’ANSSI, de développer sa propre implémentation open source de l’OPC UA : Safe & Secure OPC (S2OPC).

Systerel est membre de la Fondation OPC et du groupe de travail OPC France.