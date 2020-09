Atos accompagne Willis Towers Watson dans sa stratégie de modernisation du Cloud et du Digital Workplace

septembre 2020 par Marc Jacob

Atos annonce ce jour un partenariat pluriannuel avec Willis Towers Watson , l’un des plus grands cabinets de conseil, de courtage et de solutions logicielles au monde.

Atos accompagnera Willis Towers Watson dans sa transformation digitale, notamment en enrichissant les expériences métier par le passage d’une infrastructure sur site au Cloud, le retrait des matériels et logiciels legacy et le passage à un modèle basé sur la consommation. En outre, Atos contribuera à réimaginer l’expérience utilisateur grâce à des chatbots, des casiers numériques et la mise à disposition d’experts virtuels afin d’aider à réduire les pannes et accroître l’automatisation.

Dans le cadre de la relation entre Atos et Willis Towers Watson, Atos|Syntel a fourni un soutien pour les services d’infrastructure, de workplace, les fonctions transversales, la gestion des plateformes et des données, le centre de commande de l’entreprise, les réseaux voix et données, la sécurité au niveau mondial et les services de gouvernance. Cette relation confère à Atos une connaissance approfondie de la diversité des activités et l’évolution des exigences de Willis Towers Watson sur laquelle s’appuyer pour construire ses nouveaux services.