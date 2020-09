Le métro de Bruxelles améliore l’expérience de ses usagers avec Extreme Networks

septembre 2020 par Emmanuelle Lamandé

La compagnie métro de Bruxelles fonctionne sur un rythme 24/7 tous les jours de l’année. Elle assure quotidiennement plus d’un million de trajets en métro, en tramway et en bus pour les usagers et les visiteurs de la ville, et ne cesse de se développer. L’exploitabilité du réseau existant ayant atteint son apogée, la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles (STIB) a choisi de déployer les solutions de réseaux autonomes d’Extreme Networks, Inc. afin d’augmenter la capacité de son réseau et de mieux servir ses usagers.

Pour concrétiser la vision "Mission Critical Network" de la STIB, Extreme Networks a conçu une infrastructure de réseau IP convergente basée sur les blocks Extreme Elements™, comprenant la technologie Extreme Fabric Connect™, le logiciel Extreme Management Center™ et l’outil ExtremeAnalytics™. Aujourd’hui, la STIB a automatisé le contrôle du trafic du métro de Bruxelles via un réseau IP convergent, ce qui lui permet de surveiller en temps réel l’état des rails, d’étendre les services aux passagers et de réduire les temps d’arrêt réseau. Figurent parmi les nouvelles fonctionnalités spécifiques :

• Le contrôle automatisé réel du trafic sur le réseau

Le logiciel Extreme Management Center fournit un accès vers un contrôle automatisé en temps réel de bout en bout du réseau. En utilisant l’automatisation pour se décharger des tâches traditionnelles récurrentes effectuées manuellement, la STIB bénéficie désormais de plus d’efficacité dans les opérations de gestion quotidiennes, augmentant ainsi la capacité actuelle et future au sein du métro de Bruxelles.

• Un réseau étendu de vidéosurveillance sur IP

Près de 15 000 caméras de vidéosurveillance IP haute définition sont désormais prises en charge par le réseau de la STIB, assurant la sécurité des usagers et du personnel des transports en commun bruxellois. Via la technologie de virtualisation de réseau Fabric Connect d’Extreme, la STIB a désormais la possibilité de fournir rapidement des services supplémentaires là où ils sont nécessaires.

• La gestion manuelle et automatisée du système de transport en commun

L’intégration de la gestion manuelle et automatisée du système de transport en commun a été la clé de l’augmentation du nombre de passagers. L’optimisation de la disponibilité du système, l’intégration de la résilience du système et du service, ainsi que l’amélioration de la visibilité du réseau permettent à la STIB de maintenir une surveillance essentielle des individus et de minimiser le potentiel d’erreur humaine. Avec un basculement des liens et/ou des systèmes de commutation associés en moins d’une seconde, Extreme Fabric Connect donne également au métro de Bruxelles un réseau plus résilient.

• La mise en réseau simplifiée

En éliminant les traditionnelles piles de protocoles PIM et en les remplaçant par une combinaison simplifiée de routage ISIS et d’IGMP snooping, Extreme Fabric Connect Multicast est simple à mettre en œuvre et à exploiter, moins sujet aux erreurs et capable de converger rapidement lorsque des conditions réseau défavorables se produisent.

Tout au long du processus d’installation, de mise en œuvre et de test, Extreme a travaillé en partenariat avec ProData Systems pour s’assurer que la solution mise en place répondrait aux exigences spécifiques de l’activité de STIB.

« Le système du métro de Bruxelles est la force vive de la ville. Sans lui, la vie publique serait paralysée. Nous avions besoin d’une nouvelle solution de réseau qui nous aide à identifier de nouvelles opportunités de performance et à automatiser les processus manuels. Nous avons trouvé en Extreme Networks un partenaire de confiance et fiable qui nous a aidés à concrétiser notre vision d’un réseau de métro intelligent, automatisé et efficace », se réjouit Pierre-André Rulmont, VP, Information Systems, STIB.