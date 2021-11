Atera généralise la découverte des réseaux, l’authentification biométrique et intègre des formations pour la sécurité

novembre 2021 par Marc Jacob

Avec la découverte des réseaux dans groupe de travail, les utilisateurs d’Atera peuvent désormais découvrir TOUS les réseaux de leurs clients et obtenir une vue d’ensemble complète avec des informations détaillées sur tous les périphériques réseau. De plus, cette fonctionnalité unique identifie automatiquement les opportunités d’offrir des mises à jour aux clients, ce qui permet d’apporter un soutien proactif.

L’intégration du gestionnaire d’identité Auth0 renforce encore la sécurité de la plateforme et intègre des facteurs d’authentification biométriques pour les utilisateurs de la plateforme. Cette intégration simplifie en outre l’authentification des techniciens sur la plateforme.

La nouvelle intégration, Webroot SAT (Security Awareness Training) est un outil de formation pédagogique destiné à limiter les comportements informatiques à risques des employés, qui peuvent conduire à des atteintes à la sécurité. Grâce à la diffusion efficace d’informations pertinentes et à la vérification des connaissances sur des sujets cruciaux en matière de sécurité, les MSP et les professionnelles IT peuvent former leurs clients et utilisateurs pour les aider à éviter le phishing et les cyberattaques, à repérer les comportements potentiels des logiciels malveillants, à signaler les éventuelles menaces de sécurité, à suivre les politiques informatiques et les meilleures pratiques de l’entreprise, et à adhérer aux réglementations applicables en matière de confidentialité des données et de conformité (GDPR, PCI DSS, HIPAA, etc.).

Avec cette version, Atera intègre également la possibilité de gérer le patching des appareils hors ligne, à simplifier l’accès à sa base de connaissances avec un bouton d’accès direct, et à généraliser la disponibilité du tag automatique des tickets.