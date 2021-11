ScamDoc, un outil pour vérifier la fiabilité d’un site internet

novembre 2021 par Marc Jacob

Arnaques, dropshipping (source), phishing via des adresses mail et des sites web qui disparaissent aussitôt créés (source)... Internet est loin d’être un espace sécurisé !

Pour les non-initiés, il est très facile de se faire piéger. D’ailleurs, même les internautes avertis peuvent douter de la fiabilité de tel ou tel site. Il suffit parfois de cliquer sur une publicité en ligne pour se retrouver dans la gueule du loup...

Aujourd’hui, selon l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, plus de la moitié des victimes d’escroquerie se font piéger en ligne (source).

Mais comment éviter de se faire avoir ? Le plus souvent, quand on s’aperçoit de son erreur, il est déjà trop tard...

C’est pour en finir avec cette situation qu’Anthony Legros et Jean-Baptiste Boisseau ont lancé en 2019 ScamDoc, une plateforme communautaire accessible à tous. En moins de 20 secondes, chacun peut obtenir gratuitement un indice de confiance sur n’importe quel site/adresse mail pour se forger une opinion et surfer en toute sécurité. Près d’un demi-million d’internautes l’utilisent désormais chaque mois.

Naviguer en toute sécurité sur le web est enfin possible !

Des internautes se sont-ils déjà fait arnaquer par tel ou tel site ? Cette adresse mail est-elle frauduleuse ? Quelle confiance accorder à un correspondant en ligne ou à un site web ?

Parce qu’il peut être très long et complexe de collecter des données fiables (ancienneté, avis négatifs, identité du propriétaire du site, espérance de vie du site...), il y a désormais un réflexe très simple à adopter : consulter ScamDoc. Le site s’appuie sur de multiples sources de données et du machine learning pour fournir son évaluation. Il permet ainsi de faire gagner un temps considérable aux internautes qui recherchent des avis en ligne.

Son fonctionnement est à la fois simple, rapide et performant :

1. Il suffit de taper l’adresse d’un site internet ou d’une adresse mail ;

2. ScamDoc fournit gratuitement un indice de confiance en moins d’une vingtaine de secondes.

ScamDoc, c’est aussi une extension navigateur pour Chrome

ScamDoc propose aussi une extension navigateur sur ordinateur qui protège les internautes au fur et à mesure de leurs visites sur internet. Ainsi, ils sont automatiquement alertés lorsqu’ils arrivent sur une page à risque. Ils peuvent donc surfer en toute sécurité, sans même avoir besoin de consulter la plateforme collaborative.

Une solution française ultra-efficace qui s’appuie sur une solide expertise Derrière ScamDoc, il y a la société HERETIC SAS.

Lancée en 2013, elle a commencé par créer un site de petites annonces gratuites. Très vite, elle a constaté un nombre important d’interventions frauduleuses d’escrocs cherchant à nuire aux internautes. Pour contrer ces interventions malhonnêtes, faute d’outils disponibles, l’équipe a alors créé une première plateforme collaborative : Signal-Arnaques. Cette solution rencontre immédiatement un vif succès et elle agrège désormais près d’1 million d’utilisateurs par mois.

Pour aller plus loin, Anthony Legros (fondateur et président) et Jean-Baptiste Boisseau (associé) ont cherché comment gagner en réactivité. Ils décident donc de créer un nouvel outil capable d’informer les internautes de la dangerosité d’un site avant qu’une victime ne lance une alerte.

Aujourd’hui, les deux plateformes sont complémentaires : ScamDoc a une approche prédictive et fournit un indice de confiance, tandis que Signal-Arnaques favorise l’entraide entre internautes.

Les innovations à venir

Face à une forte demande, et au vu de la quasi constante évolution du trafic de ScamDoc, de nouvelles solutions vont être développées pour aider les victimes et rendre Internet plus sûr. 8 Prochainement, les internautes pourront notamment bénéficier d’une garantie à l’achat intégrée directement au cœur des outils Heretic SAS.