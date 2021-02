Atempo nomme Pascal Potier au poste de Executive VP Software Engineering et Global Services

février 2021 par Marc Jacob

Directement rattaché à Luc d’Urso, Président du groupe Atempo.Wooxo, Pascal a pour mission la définition, la déclinaison et le déploiement de la roadmap de toutes les gammes de solutions Atempo. Très à l’écoute du terrain, Pascal participe à l’amélioration constante des solutions du groupe en intégrant nouveautés, innovations, et performances dans l’objectif de mieux servir les clients et partenaires. Pascal supervise également le développement, depuis la conception jusqu’à la livraison de chaque version du logiciel, ainsi que la formation des équipes en interne. Avec plus de trente ans d’expérience dans le management des activités Avant-Vente et Services Professionnels, Pascal possède des connaissances approfondies aussi bien dans le domaine de la protection des données que dans la conception d’infrastructures techniques performantes et évolutives. Pour réussir dans ses nouvelles missions, Pascal peut compter sur une équipe d’ingénieurs développeurs, de consultants et d’avant-vente.

Diplômé en Electronique, Pascal a débuté sa carrière chez le constructeur américain NCR, en tant qu’Ingénieur Support Unix. Durant ses 8 années au sein de NCR, il a successivement occupé les postes de System Consultant, Datawarehouse Consultant et Network and System Architect, où il a pu approfondir ses connaissances en architecture et infrastructure informatique. Au sein d’Atempo depuis plus de 24 ans, le parcours professionnel de Pascal n’a cessé d’évoluer : d’abord embauché en tant que Responsable Avant-Vente, puis Responsable du département Professional Services, il a ensuite élargi sa compétence managériale en prenant la Direction des départements Professional Services, Avant-Vente et Formation.