Décès de Jérôme Chappe, co-fondateur et directeur général de TheGreenBow

février 2021 par Marc Jacob

Jérôme Chappe, au-delà de son parcours professionnel au sein de TheGreenBow, était un acteur engagé dans le développement de l’écosystème de cybersécurité à l’échelle nationale et européenne. Il a, notamment contribué personnellement au Plan Cybersécurité en 2015, en aidant à élaborer les axes et actions qui permettent à la France de regagner sa place parmi les grandes nations industrielles.

« Jérôme a marqué les esprits pas seulement au sein de notre entreprise, mais plus largement dans l’écosystème de la Cybersécurité française. J’ai perdu un ami de longue date et un fidèle compagnon de route. Son implication et son enthousiasme ont contribué à promouvoir la sécurité du numérique et à soutenir ses acteurs. Il nous manque. », indique Roger Simon, Président et co-fondateur de TheGreenBow.

A la suite de son initiative, TheGreenBow est devenu membre de nombreuses organisations, dont Hexatrust, l’ARCSI ou le label France Cybersecurity, toujours avec l’objectif de promouvoir la sécurité du numérique et soutenir ses acteurs.

Outre son expertise et son engagement, Jérôme était particulièrement apprécié pour son humanité qui s’exprimait dans sa volonté de remettre l’humain au centre du numérique.

L’équipe de TheGreenBow s’associe au deuil de sa famille.

Créé en 1998, TheGreenBow est un éditeur français de logiciels de Cybersécurité qui fournit des solutions VPN de confiance et dont l’expertise repose sur la sécurisation des communications. Premier opérateur à avoir été certifié CC EAL3+, qualifié standard et agréé DR OTAN et UE en 2013, pour son logiciel Client VPN Windows, TheGreenBow, l’acteur de référence des Clients VPN, distribue ses logiciels dans plus de 70 pays. Depuis fin 2019, TheGreenBow détient le label « Utilisé par les armées françaises » pour le produit TheGreenBow VPN Client Windows Certifié CC EAL3+. Ce label atteste de la mise en œuvre du logiciel par les services du Ministère des Armées Françaises.