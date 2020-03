Assurer une continuité de service malgré l’épidémie Covid-19

mars 2020 par Nicolas JACQUEY, Directeur Général Adjoint chez Foliateam

La récente crise que nous traversons nous amène à repenser l’ensemble de nos organisations et à trouver un moyen efficace de continuer à travailler de manière sécurisée. Pour respecter les règles de confinement, le digital se positionne donc comme un allié stratégique pour l’ensemble des entreprises. Mais concrètement, quels dispositifs mettre en œuvre et comment procéder ? Tour d’horizon de quelques bonnes pratiques incontournables et rapides à déployer.