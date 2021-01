Arx One poursuit son développement et consolide sa présence sur les marchés publics en accompagnant l’INSERM

janvier 2021 par Marc Jacob

Une expertise au service de L’INSERM

La solution Arx One Backup a répondu à des besoins clairement identifiés : une solution plus simple, plus évolutive et qui soit à la portée des correspondants informatiques pour mettre en sécurité les données des équipes de recherche de l’INSERM. Arx One a apporté une réponse immédiate aux besoins de sécurisation de données. La solution est aujourd’hui utilisée pour paramétrer les sauvegardes des postes ainsi que des machines d’analyse, vérifier la continuité de celles-ci et le cas échéant, restaurer des données qui auraient pu être perdues. “Je cherchais une solution simple et à la portée de toute l’équipe informatique pour mettre en sécurité les données des postes utilisateurs” précise Christophe Delbassez, Pôles Ressources Humaines, Communication et Informatique, Inserm.

Une suite logicielle fiable et performante

La suite logicielle V.9 Arx One Backup, dédiée à la sauvegarde et à la réplication, permet d’assurer la protection, la disponibilité et la confidentialité des données. Les données à sauvegarder peuvent provenir de systèmes variés (Windows, Linux, NAS Synology, prochainement macOS) et être de tous types : fichiers, bases de données, machines virtuelles ou encore Office 365. Le chiffrement intégral et la sécurité des accès (authentification à deux facteurs) offrent une protection face à la menace des rançongiciels. L’offre intègre un chiffrement intégral des données (AES 256 bits) ainsi qu’un hébergement sur une infrastructure dédiée et hébergée en France.

Arx One a connu de nombreux succès sur 2020, souligne Romain Craponne, Directeur commercial d’Arx One. " Nous croyons que cet élan se poursuivra en 2021 et au-delà. La valeur que nous offrons à nos clients émane de notre faculté d’innovation sur le marché de la sauvegarde de données, de notre modèle d’entreprise souple et évolutif et de notre culture de la performance qui nous place en position de force pour profiter pleinement des futures opportunités du marché ».