Aruba adjoint l’accès au Wi-Fi 6 aux produits issus de la gamme Instant on

août 2020 par Marc Jacob

La technologie Wi-Fi 6 a été développée pour optimiser la sécurité informatique des entreprises, leurs opérations commerciales ainsi que leur expérience client. Cependant les PME manquent souvent d’expertise informatique et de personnel pour appréhender cette nouvelle tehcnologie. C’est pour permettre à ces dernières de profiter de cette nouvelle technologie qu’Aruba annonce l’introduction d’un nouveau Wi-Fi CERTIFIED 6TM Aruba Instant On AP22 conçu spécifiquement pour permettre aux PME d’accéder au Wi-Fi 6. Ce nouveau point d’accès offre un accès au Wi-Fi plus performant, plus sécurisé et plus intuitif, tout en étant avantageux économiquement parlant. Ci-dessous les principaux avantages :

Accès multiple par répartition orthogonale de la fréquence (OFDMA) Traite simultanément plusieurs clients compatibles Wi-Fi 6 sur chaque canal, quel que soit l’appareil ou le type de trafic. Multi-utilisateurs, entrées multiples, sorties multiples (MU-MIMO)

Sert plusieurs clients (Wi-Fi 5 et Wi-Fi 6) simultanément, ce qui permet d’obtenir un débit plus élevé par utilisateur

Heure de réveil des cibles (TWT)

Établit un calendrier lorsque les clients ont besoin de communiquer avec un AP. Cela permet de réduire la consommation d’énergie et de prolonger la durée de vie de la batterie des clients.

Coexistence cellulaire avancée d’Aruba (ACC)

Maximise les performances Wi-Fi en minimisant les interférences des réseaux cellulaires 3G/4G/LTE et autres systèmes d’antennes distribuées.

Débits Wi-Fi jusqu’à 1,7 Gbps

Offre une connectivité Wi-Fi plus rapide Rétrocompatible

Compatible avec la plupart des modèles de smartphones existants (802.11b/g/n/ac)

Selon les estimations de l’institut d’études IDC, plus de 316 millions d’appareils Wi-Fi 6E entreront sur le marché en 2021. Cette nouvelle fonctionnalité ajoutée à la gamme Instant ON permettra aux dirigeants de petites entreprises non seulement de tirer profit des opportunités actuelles, mais aussi de se préparer pour l’avenir.

Principales caractéristiques

Avec une capacité quatre fois supérieure à celle des points d’accès 802.11ac, l’AP22 offre une expérience utilisateur optimale quel que soit l’environnement, qu’il s’agisse de bureaux à distance, de salles de classe hybrides ou de commerces de détail et d’hôtellerie. Pour les organisations qui ont dû intensifier le travail à distance ou optimiser leur e-commerce - cette capacité supplémentaire constitue un filet de sécurité supplémentaire pour garantir le bon déroulement des opérations.

Comme le reste de la gamme Instant On d’Aruba, l’AP22 s’intègre facilement avec les AP Instant On intérieurs/extérieurs existants, ainsi qu’avec les commutateurs 1930 récemment introduits, et peut être configuré et géré de manière centralisée via l’application mobile Instant On et/ou le portail web basé sur le cloud.

Aruba Instant On propose des solutions adaptées aux PME, quelles que soient leur taille :

Les magasins de détail/cafés : pour les détaillants, la connectivité et la sécurité du réseau sont essentielles. La mise en place de systèmes de points de vente fluides pour la collecte, la paie, le contrôle des stocks et l’accès des clients est indispensable pour les entreprises en expansion. Avec Aruba Instant On AP11 et AP22, les propriétaires de petites entreprises disposent d’une solution Wi-Fi haut débit rentable et facile à gérer, conçue pour répondre aux exigences de mobilité, d’Internet et de sécurité de l’environnement commercial actuel.

Hôtellerie / Restauration : quelle que soit la structure, un accès réseau rapide, sécurisé et fiable est primordial pour optimiser l’expérience client. Les Aruba Instant On AP11D, AP12, AP22 et AP17 sont parfaits pour les espaces qui nécessitent un accès intérieur et extérieur sans faille et une couverture qui offre une expérience Wi-Fi fluide dans la chambre.

Bureaux : les ordinateurs portables haute performance, les applications professionnelles à forte consommation de données et les outils de collaboration vocale et vidéo interactifs nécessitent un réseau sans fil capable de tout gérer. Les points d’accès Aruba Instant On AP15 et AP22 et les commutateurs 24 ou 48 ports Instant On 1930 sont conçus pour assurer de bonnes conditions de travail aux employés, et permettre aux clients de se connecter au système marchand de l’entreprise en toute sécurité.