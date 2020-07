Qualys intègre Ivanti Patch Management dans sa plateforme Qualys VMDR

juillet 2020 par Marc Jacob

Ivanti Qualys, Inc. annoncent la signature d’un partenariat étendu. Ce partenariat permet l’intégration de la technologie Ivanti® Patch Management dans la plateforme Qualys VMDR® (Vulnerability Management Detection Response). La prochaine phase de cette intégration permettra aux clients de Qualys d’appliquer des correctifs aux systèmes MacOS, ainsi qu’à plus de 70 applications tierces pour Mac, directement via Qualys VMDR.

Le partenariat entre Ivanti et Qualys permet une intégration étroite entre Ivanti Patch Management et Qualys VMDR, en vue d’automatiser et de simplifier le processus d’application des correctifs. Ainsi, les clients pourront détecter rapidement les vulnérabilités, du poste client au data center, et déployer automatiquement des correctifs Mac préalablement testés par des experts, sur des dizaines d’applications tierces. La couverture actuelle concernant les correctifs Microsoft inclut à la fois le contenu de sécurité et le contenu non sécurité pour tous les produits, systèmes d’exploitation et applications pris en charge, y compris Microsoft Office. Le catalogue de correctifs Ivanti est l’un des plus complets du secteur et sert actuellement à sécuriser plus de 180 millions de postes client dans le monde.

Qualys VMDR fournit une application Cloud tout-en-un, qui automatise tout le cycle de gestion des vulnérabilités, pour tous les systèmes sur site, les postes client, le Cloud, les systèmes mobiles, les conteneurs et les environnements OT et IoT. Les entreprises peuvent ainsi répondre bien plus rapidement aux menaces et éviter les fuites de données. Le déploiement de l’application Cloud est facile, et son prix dépend du nombre de biens, ce qui facilite l’approvisionnement. Ivanti Patch Management est disponible dès aujourd’hui sous forme d’un module intégré dans Qualys VMDR.