Arrow Electronics intégre la solution de sécurité de l’email prédictive de Vade for M365 à sa plateforme ArrowSphere, en Europe

juin 2021 par Marc Jacob

Arrow Electronics et Vade annonce une collaboration visant à renforcer la gamme de sécurité d’Arrow en Europe. Le contrat de distribution prévoit qu’Arrow ajoutera Vade for M365 à sa plateforme cloud, ArrowSphere, et proposera la solution à ses partenaires de distribution. L’offre de Vade dédiée à Microsoft 365 vient ainsi renforcer la suite de solutions hébergées qu’Arrow propose à la revente : les fournisseurs de services cloud pourront offrir une véritable valeur ajoutée, et bénéficier de marges supérieures et d’une meilleure monétisation de leurs services.

La solution de cybersécurité Vade for M365 offre une protection complète et automatique avant, pendant et après les attaques. Elle s’appuie sur l’intelligence artificielle, notamment sur des mécanismes de machine learning brevetés aux États-Unis, pour détecter les menaces inconnues et hautement ciblées comme le phishing, le spear phishing, les malwares et les ransomwares. Vade s’intègre de manière parfaitement transparente à Microsoft 365 via son API, ce qui rend sa présence invisible pour les hackers et simplifie son déploiement, son utilisation et sa gestion. Cette solution renforce la protection intégrée de Microsoft contre les menaces véhiculées par les emails et offre une expérience native, avec un taux de blocage 64 % supérieur à celui d’EOP.

ArrowSphere, une plateforme de distribution et de gestion dans le cloud, permet à ses partenaires informatiques d’acheter et de gérer des services et produits dans le cloud, de surveiller l’activité et la consommation à l’aide d’outils de BI intégrés, de vendre leurs propres services avec une interface commerciale personnalisable et de simplifier le processus de facturation. Vade for M365 s’inscrit totalement dans cette stratégie. Avec l’intégration de Vade dans ArrowSphere, Arrow permet à ses partenaires de distribution de multiplier leurs ventes en lien avec Microsoft 365 sans consentir à des investissements d’envergure.