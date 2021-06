Atempo annonce Tina 2021

juin 2021 par Marc Jacob

Atempo annonce la disponibilité de Tina 2021 dédiée à la protection et à la restauration des serveurs physiques et virtuels.

Depuis plus de 25 ans, Tina protège les infrastructures de milliers d’entreprises dans le monde avec des fonctionnalités complètes de sauvegarde et de restauration sur des environnements physiques et virtuels (applications, bases de données, environnements virtualisés, systèmes NAS, Microsoft 365, et plus encore).

De nouvelles fonctionnalités majeures pour répondre à une actualité marquée par une augmentation des menaces.

Atempo souhaite apporter une solution solide et efficace face aux attaques de sauvegarde et à la recrudescence des ransomware. Cette version offre de nouvelles possibilités en matière de protection et de restauration des données et met l’accent sur la simplicité d’usage. Tina 2021 supporte également de nouveaux environnements et contribue à la réduction des coûts d’exploitation et d’infrastructure.

Les nouvelles fonctionnalités significatives de Tina 2021 :

• Sauvegarde directe vers des stockages objets on-premise ou dans le Cloud (protocole S3) : en plus de sa capacité à choisir une cible de type disque, NAS ou bien encore Tape pour stocker les sauvegardes, Tina 2021 offre de nouvelles possibilités avec la sauvegarde automatique vers des clouds S3 (ex : OVH, Scaleway, AWS, Wasabi) ou vers des stockages objets de type S3 (ex : Scality Ring, Huawei OceanStor, Cloudian, Dell ECS).

• Sauvegarde et restauration des VMs OpenStack : les VMs créées dans ces environnements virtualisés sont sauvegardées par Tina 2021 dans un ou plusieurs stockages cibles (cloud, bande, disque…). Totalement agentless, Tina 2021 offre une sauvegarde et une restauration complète des environnements virtuels OpenStack.

• Public API REST : cette nouvelle API rend accessible l’ensemble des fonctionnalités de Tina à des développeurs tiers. Cette fonctionnalité permet également de s’intégrer dans des workflows existants, outils de provisioning, ou comme un composant d’une offre plus globale portée par un MSP ou un hébergeur.