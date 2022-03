Arnaques sur internet, messages ou appels frauduleux : comment se prémunir avec Service-Public.fr

mars 2022 par La direction de l’information légale et administrative (DILA)

Des pratiques commerciales abusives, mensongères ou trompeuses, visant particuliers et entreprises, deviennent de plus en plus régulières. De nombreux sites internet sont créés chaque jour avec pour unique objectif d’escroquer. D’après une note de l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) publiée en 2020, plus de la moitié des victimes d’escroqueries en France se font piéger en ligne. Comment réagir face aux arnaques ? Les conseils pratiques avec Service-Public.fr.

Escroquerie ou arnaque sur Internet : il est désormais possible de porter plainte en ligne

Vous avez été victime d’une escroquerie ou d’un chantage via Internet ? Votre messagerie électronique a été piratée ? Si vous êtes victime d’une arnaque sur Internet, vous pouvez désormais porter plainte en ligne via le formulaire de choix guidé disponible sur service-public.fr. Une réponse sur les suites données à votre démarche devrait vous parvenir dans les huit jours. La procédure classique du dépôt de plainte en commissariat ou gendarmerie reste possible.

Compte personnel de formation : appels téléphoniques, SMS, attention aux tentatives d’arnaques

Sollicitations répétées, parrainages, offres d’emploi trompeuses... Vous avez reçu un mail, un sms, ou un appel vous promettant une formation gratuite via votre compte personnel de formation ? Soyez attentifs aux tentatives d’arnaques pour dérober vos crédits CPF et n’y donnez pas suite. Le site cybermalveillance.gouv.fr recueille les témoignages et rappelle que ni la Caisse des Dépôts, ni Pôle Emploi, ni le ministère du Travail n’effectuent la moindre démarche téléphonique au sujet du CPF. Renseignez-vous ici.

Message de remboursement de l’Assurance maladie : attention aux arnaques ! Vous avez récemment reçu un SMS vous indiquant que vous recevrez un remboursement important de l’Assurance maladie si vous complétez un formulaire ? Vous avez été visé par la nouvelle campagne d’escroquerie circulant sur les téléphones français. Pour ne pas en être victime, Service-Public.fr vous rappelle les bons gestes à adopter. En savoir plus.

Attention aux escroqueries à la livraison de colis !

Vous attendez un colis ? Vous avez reçu un SMS ou un courriel semblant provenir d’un service de livraison ? Attention aux messages frauduleux et aux escroqueries à la livraison de colis ! Service-Public.fr avec Cybermalveillance.gouv.fr vous explique comment vous en prémunir.

Piratage d’une messagerie électronique (mail, réseaux sociaux...)

Certaines infractions relèvent de la cybercriminalité. Il peut s’agir de piratage de votre boite mail, d’extorsion d’argent pour débloquer votre ordinateur ou encore, d’un compte Facebook piraté. Les démarches en cas de piratage.

« Black Friday » : attention aux arnaques en ligne !

D’origine américaine, l’opération d’offres promotionnelles, dite Black Friday se développe largement en France. Cette année, il a lieu le vendredi 26 novembre 2021. Les annonceurs multiplient les propositions d’offres alléchantes en direction des consommateurs via SMS, courriels, réseaux sociaux ou bandeaux promotionnels sur leur site internet. Cet événement est également propice aux tentatives d’escroqueries. Prenez garde aux annonces frauduleuses qui circulent sur internet à cette occasion. Lire l’article.

Crédits, livrets d’épargne, assurances : la liste noire des sites douteux s’allonge

Pour lutter contre les escroqueries sur des sites internet proposant des crédits, livrets d’épargne, services de paiement ou des contrats d’assurance, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a ajouté à sa liste noire 371 nouveaux sites internet frauduleux ou entités douteuses. En savoir plus ici.

