HEXATRUST accueille favorablement la nouvelle version SECNUMCLOUD de l’ANSSI

mars 2022 par HEXATRUST

L’ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information) a mis à jour son référentiel en matière sécurité informatique à destination des prestataires de services cloud, SecNumCloud. Cette qualification atteste de la qualité et de la robustesse de la prestation, de la compétence du prestataire ainsi que de la confiance pouvant lui être accordée en France comme en Europe.

Depuis sa mise en lumière par le Gouvernement dans le cadre du « Cloud de confiance », la nouvelle version du référentiel était attendue par l’écosystème. Une modification qui tient compte des évolutions réglementaires et qui s’inscrit dans la stratégie nationale pour le cloud et de l’alignement des mécanismes de certification européenne relatif aux prestataires de cloud (EUCS). Ces évolutions de la version 3.2.a permettront aux organisations françaises d’être intégrées aux travaux européens.

Hexatrust qui regroupe les champions français du cloud computing et de la cybersécurité accueille favorablement cette évolution du référentiel. C’est notamment le fruit des travaux portés par de nombreuses entreprises, faisant partie d’HEXATRUST, au sein du Comité stratégique de filière et lors de l’appel public à commentaires mené par l’ANSSI au dernier trimestre 2021.

Engagées, les entreprises d’HEXATRUST œuvrent ensemble pour promouvoir et construire la confiance dans le Cloud et l’excellence Cyber. Dans ce nouveau référentiel, il était important d’intégrer des éléments réglementaires aux exigences techniques existantes, permettant ainsi de se protéger des lois extra-européennes. C’est l’assurance de construire un écosystème conforme aux règles de l’union européenne pour asseoir la confiance dans l’usage des solutions numériques qualifiées de ce nouveau référentiel.

Le référentiel SecNumCloud est une nouvelle avancée importante pour les éditeurs de logiciels. La nouvelle version clarifie le principe de composition, qui permet de s’appuyer sur des socles déjà qualifiés, permettant ainsi un processus de qualification plus clair et allégé pour les éditeurs.

L’ANSSI affiche l’ambition d’accélérer le tissu numérique basé sur le label "cloud de confiance" qui repose sur l’adoption plus large de la qualification SecNumcloud. Le référentiel SecNumCloud étant le plus haut degré de la future certification européenne des prestataires cloud, la France démontre ainsi son implication et son exigence de sécurité à l’échelle européenne.