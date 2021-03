Arkhineo est certifiée « Hébergeur de données de santé à caractère personnel »

mars 2021 par Marc Jacob

Dans un contexte particulièrement sensible où les données personnelles de santé sont les cibles répétées de cyberattaques, la certification HDS est un gage de sécurité indispensable pour les données de santé. Le décret du 26 février 2018 a défini la procédure de certification et organisé la transition entre l’agrément et la certification auprès de tout organisme de certification homologué par le COFRAC, comité français d’accréditation.

Le certificat est délivré pour une durée de trois ans. Chaque année, Arkhineo sera soumis à un audit de surveillance.

La certification HDS illustre à nouveau le leadership du tiers de confiance archiveur en termes d’hébergement, de conservation, de sécurité et d’intégrité des données numériques à caractère personnel. Elle fait suite à l’agrément délivré en 2018 par le ministère de la santé à Arkhineo et s’ajoute aux nombreuses certifications obtenues : certification Afnor NF 461, ISO 27001, SOC, agrément par le SIAF et le Ministère de la Santé et doublement qualifiée eIDAS pour la validation et la préservation des signatures et cachets électroniques.

Le « label HDS » garantit aux parties prenantes le niveau élevé de protection des données de santé assuré par Arkhineo, en tant qu’hébergeur d’infrastructures physiques disposant de datacenters en France dans lesquels sont stockées les données, et en tant qu’hébergeur infogéreur qui stocke ces données à caractère personnel de façon dématérialisée.

La solution Arkhineo en mode SaaS, représente plus de 13 milliards d’archives, 200 collaborateurs spécialisés et assure une offre d’hébergement souverain et intégré - depuis la numérisation jusqu’à la conservation des données à long terme (factures, bulletins de salaire, contrats de prêt…) de clients prestigieux dans différents secteurs d’activité publics et privés.

En juillet 2020, Docaposte a obtenu la certification Hébergeur de données de santé à caractère personnel délivrée par l’Agence du Numérique en Santé. Le périmètre de cette certification HDS concerne les 6 niveaux d’activités qui couvrent l’ensemble de la Tierce Maintenance d’Exploitation (TME) : de la fourniture de datacenters à l’exploitation des applications informatiques. Cette nouvelle certification sur la brique de confiance de l’archivage vient renforcer la position de tiers de confiance numérique de Docaposte.