Arcserve est reconnu en tant que Challenger dans le Magic Quadrant du Gartner

Le marché mondial de la protection des données devient de plus en plus critique et complexe. Arcserve a développé une stratégie commerciale complète basée sur la résilience unifiée des données qui intègre des logiciels (appliances et BaaS et DRaaS), la cybersécurité et des options de stockage immuable pour répondre aux besoins de continuité des activités des entreprises. Les solutions de protection, de gestion et de récupération des données d’Arcserve garantissent que les données des clients sont sécurisées, accessibles et optimisées.

La plateforme de résilience des données d’Arcserve comprend une gamme inégalée de solutions intégrées de protection des données, de sauvegarde et de reprise après sinistre. Elle permet aux entreprises de toutes tailles de se rétablir rapidement et de fonctionner en continu en cas de perte de données, quelle qu’en soit la cause.

