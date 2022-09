septembre 2022 par Marc Jacob

Selon le cabinet Gartner, « les responsables des services infrastructures et opérations (I&O) en charge de la mise en réseau choisissent des produits qui leur permettent de connecter les succursales et les collaborateurs en télétravail aux applications et aux autres sites de l’entreprise. Ils doivent se tourner vers la solution du WAN défini par logiciel, et de plus en plus vers le SASE pour connecter de manière sécurisée leurs sites d’entreprise aux charges de travail dans le cloud... Nous prévoyons que d’ici 2025, la moitié des nouveaux investissements en SD-WAN s’inscriront dans le cadre d’une offre SASE émanant d’un seul et même fournisseur, alors qu’à l’heure actuelle, cette tendance ne représente que 10 % du marché. »"1.

Le rapport Magic Quadrant 2022 dédié au SD-WAN a évalué un panel de 14 fournisseurs selon différents critères stratégiques, et a positionné Versa dans le carré des leaders. Un classement qui témoigne de son excellence sur les deux axes du rapport : capacité d’exécution et complétude de la vision.

La solution SASE unifiée de Versa (dont le SD-WAN Versa constitue l’une des facettes) propose des fonctions de premier ordre, associant une intégration étroite à une fourniture de services dans le cloud, sur site ou mêlant ces deux approches, via le système d’exploitation Versa, VOS™, avec une architecture de traitement parallèle en une passe et une gestion via une interface unifiée. Versa propose de nombreux services SASE, tels que SD-WAN sécurisé, pare-feu de nouvelle génération (NGFW), pare-feu de nouvelle génération as-a-service (NGFWaaS), passerelle Web sécurisée (SWG), accès réseau Zero Trust (ZTNA), cloud access security broker (CASB), prévention des pertes de données (DLP), isolation de navigateur à distance (RBI) et analyse du comportement des utilisateurs et des entités (UEBA). La solution SASE unifiée de Versa va au-delà de la simple intégration de l’automatisation des consoles de gestion : elle tend vers une intégration autrement plus ambitieuse, englobant les réseaux, les points de présence, les définitions des politiques, les définitions des applications, la logique des agents et les lacs de données.

Note 1 - Gartner, Inc. "Magic Quadrant for SD-WAN", par Jonathan Forest, Naresh Singh, Andrew Lerner, Karen Brown le 12 septembre 2022.

Note 2 - Gartner, Inc. "Magic Quadrant for WAN Edge Infrastructure", par Jonathan Forest, Naresh Singh, Andrew Lerner, Evan Zeng, le 20 septembre 2021.