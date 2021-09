eritas nomme Brian Hamel au poste de New Leader of Worldwide Field Operations

septembre 2021 par Marc Jacob

Veritas Technologies annonce l’arrivée de Brian Hamel au poste de New Leader of Worldwide Field Operations. M. Hamel a débuté sa carrière chez IBM en tant qu’Entreprise Account Manager et, au cours de ses 30 ans de carrière, a occupé des postes de direction aux États-Unis, en Asie et en Europe. Plus récemment, M. Hamel a passé environ cinq ans chez Oracle en tant que Senior Vice President, Cloud Business Group.