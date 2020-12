Alkira étend le cloud réseau pour permettre une connectivité sécurisée à la demande

décembre 2020 par Marc Jacob

Alkira® annonce l’élargissement de son CNaaS (Cloud Network as-a-Service – réseau cloud sous forme de service) à la demande pour étendre la connectivité cloud à n’importe quel réseau. Le premier CBaaS (Cloud Backbone-as-a-Service) du marché relie les data centers centraux aux sites périphériques ou éloignés dans le monde entier, et à n’importe quel multi-cloud, en quelques minutes ou heures quand il fallait jusqu’ici six à 18 mois.

Le CBaaS Alkira Cloud Services Exchange™ (CSX) est un backbone mondial haut débit à faible latence qui relie les utilisateurs, les sites et les clouds avec segmentation. Les clients peuvent étendre la capacité de leur réseau backbone selon leurs besoins pour chaque site à la demande, tout en réduisant leurs coûts en évitant les assemblages matériels et la formation lourde. Intégré au cloud réseau d’Alkira, le CBaaS inclut également des services réseau et de sécurité intégrés, ainsi qu’une visibilité, un contrôle et une gouvernance de bout en bout.

Le CBaaS à routage Alkira CSX :

• relie les sites de l’entreprise (succursales et data centers), le ZTNA (Zero Trust Network Access) des utilisateurs éloignés et les clouds (hybrides et multi-clouds) ;

• relie les îlots SD-WAN régionalisés d’un même fournisseur ou de différents fournisseurs ;

• inclut des contrôles de routage avancés, une segmentation de bout en bout et une redondance de chemin intégrée ;

• intègre une sécurité de pare-feu de prochaine génération avec un dimensionnement automatique élastique basé sur la demande applicative en temps réel.

Le cloud réseau Alkira élimine l’infrastructure de réseau en permettant aux entreprises de déployer facilement un service de cloud avec la simplicité du glisser-déposer. Les clients peuvent créer et mettre en service des réseaux entièrement sécurisés dans n’importe quelle région du monde et intégrer la sécurité avec les offres Alkira CSX. Ils peuvent relier n’importe lequel de leurs sites, y compris les data centers centraux et périphériques, à n’importe quel cloud hybride, public ou multi-cloud en quelques clics.