Alibaba Cloud va créer 5 000 opportunités d’emplois dans le domaine des technologies

juin 2020 par Marc Jacob

Cet engagement d’Alibaba Cloud en faveur de la création d’emplois fait suite à l’annonce, en avril 2020, du géant du cloud computing sur un investissement de 28 milliards de dollars US (200 milliards de RMB) supplémentaires au cours des trois prochaines années afin de construire des data centers de prochaine génération. « Le projet de transformation numérique des entreprises en Chine, originellement prévu pour durer trois à cinq ans, devrait maintenant être accéléré pour être achevé en un an », a déclaré Jeff Zhang, président d’Alibaba Cloud Intelligence. « Compte tenu de la demande croissante du passage au numérique de la part de clients mondiaux de tous secteurs, nous poursuivons notre engagement à offrir des services de qualité dans le domaine du cloud. Pour avancer rapidement, nous ne nous contentons pas de mettre en place des technologies et des services de cloud computing fiables, mais nous investissons également dans des talents informatiques mondiaux qui sont les pionniers du développement de technologies de pointe en matière de cloud et data intelligence ».