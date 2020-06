INGENIEUR(E) SSI - ANALYSTE OU OPERATEUR/OPERATRICE BUILD DE SECURITE DE CENTRE OPERATIONNEL DE CYBERDEFENSE (SOC)

juin 2020 par Marc Jacob

Alors que diriez-vous de rejoindre les forces de sécurité du ministère de l’intérieur ?

Bien plus qu’un emploi, rejoindre les forces de sécurité du ministère de l’Intérieur, c’est agir avant tout au quotidien pour la sécurité des institutions de l’Etat et de ses citoyens.

Au-delà d’un simple CV nous recherchons des femmes et des hommes, passionnés par les nouvelles technologies et partageant les mêmes valeurs : implication, disponibilité, loyauté.

Le travail d’équipe, les capacités d’adaptation, la discrétion, la rigueur et le goût de l’effort sont des qualités indispensables à l’exercice des missions.

Le sens des relations humaines et l’exigence de professionnalisme envers soi-même sont des qualités tout autant recherchées.

Profils

Au sein d’une équipe d’opérateurs, ingénieurs et techniciens, chargée de la supervision de la sécurité des systèmes d’information, vous intervenez dans la conception, le déploiement et le maintien en condition opérationnelle et de sécurité d’une infrastructure SOC.

• Vous contribuez aux études d’architecture SOC, afin de définir les spécifications les plus adaptées à la supervision de la sécurité, avec pour principal objectif de veiller à la conception de la sécurité de l’infrastructure du SOC dans les règles de l’art.

• Vous mettez en place la boîte à outils SOC et ses composants d’infrastructure (Build).

• Vous définissez la stratégie du Build en mode projet en concertation avec le responsable du SOC et la hiérarchie du service.

• Vous fournissez au responsable du SOC les éléments de contexte nécessaires à la définition des risques et opportunités du projet Build.

• Vous êtes l’interface privilégiée du responsable du SOC pour tous les aspects relevant de l’administration technique des outils, systèmes et composants de l’infrastructure SOC et de son architecture.

• Vous contribuez aux phases d’analyse en termes d’alertes, de tableaux de bord et de production des rapports.

Les missions principales :

• Conduite des activités Build du SOC, conception, déploiement, exploitation et maintien en condition opérationnelle et de sécurité de l’infrastructure SOC, en équipe.

• Animation de réunions techniques dans le cadre de la mise en place et la rédaction de la politique de supervision.

• Intégration de sources de logs dans le SIEM, création de règles de corrélations et conception de tableaux de bord et de rapports de sécurité.

• Coordination des travaux entre les membres de l’équipe technique.

• Rédaction de documents (documents d’étude, documentation de spécification et conception, stratégies de tests sécurité, procédures et plans en lien avec les activités SOC et son infrastructure).

• Veille technique sur les progrès dans le monde de la cyber sécurité, de la cyber défense, des méthodes d’attaque et des méthodes et dispositifs de protection des systèmes et solutions de supervision.

Spécificités du poste (contraintes, sujétions...) :

• Possibilités de déplacements ponctuels sur l’ensemble du territoire national et à l’étranger.

• Possibilités de travail en dehors des heures ouvrées, la nuit et le week-end.

• Emploi soumis à un régime d’astreinte hebdomadaire.

• Emploi subordonné à une habilitation à connaître des informations classifiées de défense.

Localisation

Les postes sont à pourvoir en région parisienne.

Contraintes à l’embauche

Conformément à l’article 5bis de la loi du 13 juillet 1983, ces emplois sont ouverts aux seuls ressortissants français.

Vous vous reconnaissez ? Alors rejoignez-nous !

Si vous avez envie de mettre tout votre savoir-faire, toute votre expertise ou votre capacité d’innovation au service des forces de sécurité du ministère de l’Intérieur, alors n’hésitez plus ! candidatez ! Adressez-nous votre CV à l’adresse de messagerie électronique suivante : recrutement-ssi@interieur.gouv.fr en précisant vos centres d’intérêt parmi les différentes spécialités ou thématiques indiquées dans cette annonce.

Rejoindre les forces de sécurité du ministère de l’intérieur, c’est bien plus que choisir un métier, c’est avant tout un engagement !

C’est vivre une expérience unique humaine et professionnelle dans un environnement opérationnel.