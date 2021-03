Adaptiva présente un CDN entièrement intégré pour OneSite Cloud

mars 2021 par Marc Jacob

Adaptiva annonce son nouveau réseau de diffusion de contenu (CDN), qui a été étroitement intégré à OneSite Cloud. Cette fonctionnalité élargie rend OneSite Cloud encore plus attrayant pour les entreprises qui souhaitent accélérer la transformation numérique en supprimant les coûts excessifs et en simplifiant la diffusion, le stockage et la gestion des contenus. Le CDN d’Adaptiva est inclus dans la licence OneSite Cloud sans frais supplémentaires afin que les clients d’Adaptiva puissent conserver les services de stockage et de distribution de contenu dans le cadre d’un seul et même accord.

Avant le CDN d’Adaptiva, le processus de distribution du contenu logiciel aux terminaux distants nécessitait la mise en place d’un compte de stockage dans le Cloud ou d’un CDN avec un autre fournisseur. Cela peut être complexe, sujet à des erreurs, et générer des frais supplémentaires de stockage, de transfert de données et de sortie. Adaptiva CDN résout ce problème en proposant un stockage en cloud distribué pour la distribution de logiciels vers des terminaux distants, sans complexité ni coûts excessifs.

Le CDN Adaptiva est livré avec 2 To de stockage de données par client et 1 Go de transfert de données par terminal et par mois (partagé entre tous les terminaux sous licence). Cela devrait être suffisant pour la plupart des clients, car le peer-to-peer Internet (P2P) réduit considérablement le nombre de téléchargements requis à partir du CDN. Pour les clients qui ont besoin de plus, le système est conçu sans limite supérieure et peut se développer autant que les besoins du client, avec un minimum de dépenses supplémentaires.

OneSite Cloud d’Adaptiva permettait déjà aux utilisateurs distants de recevoir des mises à jour de logiciels et d’autres contenus à une vitesse et une échelle sans précédent, sans surcharger les liens VPN et WAN/SD-WAN de l’entreprise ni compromettre les performances du réseau - seule une connexion Internet est nécessaire. Aujourd’hui, ses nouvelles capacités de stockage et de CDN, conçues de manière experte pour cette solution P2P à téléchargement unique, disposent d’un stockage situé dans 28 régions du monde. Cela permet au contenu d’être mis en cache à proximité des utilisateurs finaux, où qu’ils se trouvent, et garantit des temps de livraison et de téléchargement incroyablement rapides ainsi qu’une fiabilité impressionnante.

Les premiers utilisateurs ont mis en œuvre le CDN Adaptiva dans leurs environnements de test et connaissent un grand succès. Le simple processus de mise à niveau leur a permis de passer rapidement à la production pour des tests pilotes sans aucun impact sur les opérations.

Le CDN d’Adaptiva est maintenant disponible pour tout client OneSite Cloud ; il est inclus dans la licence OneSite Cloud.