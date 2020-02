ATEXIO évolue en devenant MANIKA et lance 2 marques fortes

février 2020 par Marc Jacob

L’écosystème de la cybersécurité et de la résilience s’est considérablement développé, tout comme notre cabinet qui a doublé de taille en 2 ans. Ces activités représentent désormais un enjeu incontournable pour les entreprises : la multiplication des cyberattaques et les divers sinistres (accidents, catastrophes naturelles, etc.) entraînent des bouleversements économiques et une réelle prise de conscience.

C’est pourquoi nous avons décidé d’afficher fièrement nos ambitions et de repenser notre offre d’expertises afin qu’elle soit plus en phase avec les attentes du marché. Ainsi est né MANIKA, qui souhaite aujourd’hui renforcer son positionnement au travers de deux marques fortes : ESKADRON et PRUDENS. ATEXIO devient MANIKA : le symbole de la protection

Fort de ses 7 ans d’expérience MANIKA représente l’ensemble des forces vives du Cabinet qui porte les activités de protection de ses clients : sécurité de l’information, continuité d’activité et gestion de crise.

Un symbole qui puise son origine dans l’étymologie de la manica : une protection de cuir couvrant le bras des gladiateurs romains. Ainsi, MANIKA réaffirme sa mission de défense au sens large et son ambition de devenir un acteur de référence sur son marché.

Fidèle à son ADN, MANIKA adresse les offres phares de Continuité d’Activité, de Gestion de crise, de Processus des SI, de RGPD et de Gouvernance, Risque et Conformité.

ESKADRON et PRUDENS : 2 nouvelles marques pour un positionnement fort

ESKADRON exprime notre volonté d’être offensifs et proactifs pour nos clients. C’est avec maîtrise que notre nouvelle marque propose des prestations techniques d’audits et de tests d’intrusion. Notre escadron d’experts teste et challenge la robustesse des actifs critiques. En d’autres termes, ESKADRON « attaque » ses clients pour mieux les protéger.

PRUDENS positionne l’humain au coeur des enjeux de la cybersécurité et de la résilience. Nous aidons nos clients à anticiper et à accélérer leur protection grâce à des offres de cybersecurity as a service, telle que la sensibilisation en e-learning ou les campagnes d’entrainement au phishing. Avec PRUDENS, nous mettons à disposition de nos clients notre expérience terrain couplée au savoir-faire technique de notre pôle R&D.

Lionel MOURER, Président de MANIKA : « Depuis 7 ans, notre évolution témoigne de notre valeur sur le marché de la sécurité de l’information, de la continuité d’activité et de la gestion de crise. Cette année, nous renforçons notre positionnement afin d’accompagner encore mieux nos clients. Mais notre vrai défi se trouve dans le maintien de notre culture interne et le développement de nos collaborateurs. En grandissant, nous avons réussi à garder notre ADN et je dirai même que nos valeurs se sont renforcées. Au crépuscule d’ATEXIO et à l’aube de MANIKA, je tiens à remercier l’ensemble des équipes, ainsi que nos clients pour leur confiance. Nul doute que les années à venir nous réservent encore de belles surprises ! »

À propos de MANIKA : MANIKA (anciennement ATEXIO) est un cabinet indépendant de conseil, d’audit et de formation spécialisé dans la protection et le renforcement du système d’information. Fondé début 2013 par un groupe de passionnés accompagné d’experts aux profils complémentaires, MANIKA a pour vocation d’assister les entreprises dans leur développement et plus particulièrement dans l’ouverture, la sécurisation, l’adaptation et la mutation de leur système d’information. Quatre domaines d’activités ont été définis pour répondre au mieux aux attentes de nos Clients tout en favorisant la structuration et la création de méthodologies éprouvées pour nos différentes prestations : continuité d’activité et gestion de crise, sécurité de l’information, cybersécurité, et processus des SI.