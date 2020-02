Bitdefender reçoit le prix du « Produit de l’année » du laboratoire de tests indépendants AV-Comparatives

février 2020 par Marc Jacob

Pour la quatrième fois consécutive, Bitdefender remporte le très convoité prix du « Produit de l’année » d’AV-Comparatives, et devient ainsi la société la plus titrée par cette récompense au cours de ces dix dernières années. Tout au long de l’année Bitdefender a obtenu la note maximale lors des tests Advanced+, évaluant la qualité de la protection contre les logiciels malveillants, les performances et la protection avancée contre les menaces.

Andreas Clementi, PDG d’AV-Comparatives commente : « Bitdefender a terminé cette deuxième décennie du millénaire, avec un résultat très significatif. Chez AV-Comparatives, à chaque test que nous réalisons nous attendons d’excellents résultats de la part de Bitdefender. En 2019, la société est arrivée première dans tous nos principaux tests destinés aux consommateurs, y compris dans notre nouveau test « Advanced Threat Protection Test ».

En plus de ce prix, Bitdefender se distingue en recevant l’Award Silver sur les tests Real-World Protection et Malware Protection, et l’Award Bronze pour la protection contre les menaces avancées (APT) décernés par AV-Comparatives.

Pour accéder aux résultats complets, voici le rapport complet : https://www.av-comparatives.org/tes...

Après avoir reçu le prix du produit de l’année par AV-Comparatives, Bitdefender s’est vu récompensé des trois premiers prix d’AV-TEST, une autre institution renommée de tests indépendants (pour les résultats de ses produits en matière de performances, de protection et de remédiation).

Pour rappel, Bitdefender a également glané plusieurs récompenses majeures en 2019, notamment en étant positionné « Leader » par la société indépendante de recherches et de conseils Forrester lors des « The Forrester Wave™ : Cloud Workload Security (CWS), Q4 2019 » et « Leader » Leader » sur le marché de la sécurité domestique par Ovum, également société de recherches et de conseils indépendante en octobre dernier.