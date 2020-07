APL devient actionnaire majoritaire du groupe AKF

juillet 2020 par Marc Jacob

APL, expert en data centers, annonce avoir procédé à l’acquisition d’une part majoritaire du groupe AKF. Créé en 2006 et composé de trois sociétés (KAP Floor, KAR Network et KAF Consulting), ce groupe est comme APL spécialisé dans le domaine des centres de données. Suite à ce rapprochement, les entités du groupe AKF conserveront leur pleine autonomie et seront dirigées par leur fondateur.

Ce rapprochement entre APL et AKF poursuit trois objectifs. Il s’agit d’abord de bénéficier du savoir-faire du groupe AKF à l’international, et notamment en Afrique, afin de poursuivre le développement des activités d’APL en dehors de l’Hexagone. Cet ensemble nouvellement constitué permettra également de renforcer les capacités d’intervention d’APL en ingénierie. Enfin, APL va pouvoir enrichir son portefeuille d’offres en s’appuyant sur l’expertise d’AKF dans deux autres domaines : la réalisation de gestes de proximité sur les baies IT en salles informatiques ainsi que l’étude et la réalisation de planchers techniques.

Comptant une vingtaine de collaborateurs, les trois sociétés du groupe AKF (KAF Consulting, KAR Network et KAP Floor) seront dirigées par leur fondateur, Adam Koussay, diplômé en génie civil et infrastructures (Télécom Paris) et ancien collaborateur d’APL.