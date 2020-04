ABB, HPE et Rittal proposent le Secure Edge DataCenter (SEDC)

avril 2020 par Marc Jacob

Située dans le nord de la Suisse, la ville de Schaffhausenle est un haut-lieu du tourisme car elle se trouve à proximité des Chutes du Rhin et abrite le fabricant de montres haut de gamme IWC. C’est également là qu’ABB fabrique, avec la précision d’une montre suisse, des dispositifs permettant de gérer des bâtiments intelligents.

L’usine produit plusieurs millions de disjoncteurs miniatures par an, ainsi que des systèmes de distribution de puissance pour les armoires de distribution basse tension. Ces produits sont distribués à l’échelle mondiale, principalement pour les applications de distribution d’énergie critiques et industrielles telles que les DataCenters.

L’usine utilise le Secure Edge DataCenter (SEDC), une solution de DataCenter industriel « plug and play », tout-en-un, spécialement conçue pour fonctionner dans des environnements industriels afin de rapprocher les moyens informatiques de l’entreprise de ses systèmes de contrôle-commande des machines et des points de collecte de données.

La solution SEDC est le fruit d’une forte collaboration entre ABB, HPE et Rittal et combine le meilleur des technologies sécurisées (Secure) de ces trois leaders mondiaux. Il s’agit d’un DataCenter de périphérie (EDGE) pré-assemblé et destiné aux entreprises industrielles qui est spécialement conçu pour permettre la mise à disposition de l’information en périphérie de réseau dans des conditions environnementales difficiles. Étant donné qu’il intègre tous les éléments clés d’un DataCenter de taille réelle dans une seule et même enceinte, il ne nécessite pas d’environnement contrôlé avec de l’air frais et propre et une humidité spécifique.

Le SEDC intègre le système SMISSLINE Touch Proof et le système d’alimentation sans interruption (ASI) PowerValue d’ABB pour garantir la continuité de l’alimentation.

Les systèmes de racks, de refroidissement, d’extinction d’incendie, de surveillance et d’alarmes de haute qualité fournis par Rittal offrent un environnement sécurisé pour les équipements informatiques au sein d’une enceinte certifiée IP55.

L’infrastructure et les services informatiques offerts par HPE ainsi que l’assistance 24 h sur 24 complètent cette offre et garantit un fonctionnement sans faille.

L’IoT permet aux entreprises de connecter de multiples produits aux réseaux, et ainsi de collecter et d’analyser les données en continu et d’en faire des informations exploitables pour améliorer les opérations, les performances, la durabilité et la sécurité. On estime que le nombre de dispositifs connectés atteindra 41,6 milliards en 2025, augmentant considérablement la génération de données. Traditionnellement, de telles quantités de données sont traitées centralement dans des DataCenters ou depuis peu « dans le cloud ». Cependant, le stockage et le traitement des données critiques dans des DataCenters distants peuvent ne pas s’appliquer à toutes les entreprises ou activités. La distance peut créer une certaine latence et perturber des processus de production soumis à des contraintes de temps, notamment dans des régions où la connectivité peut s’avérer problématique.

D’autres craignent que le stockage des données sur des serveurs cloud puisse constituer une menace pour la sécurité et que lesdites données puissent tomber aux mains de hackers. Certaines sociétés ont même élaboré des politiques empêchant le traitement ou le stockage externe des données de l’entreprise, et certaines réglementations gouvernementales empêchent les données de quitter certains territoires.

Le châssis ouvert de l’ancienne infrastructure se situe aux côtés du SEDC, dont l’enceinte protège les équipements informatiques vitaux contenant les données de sauvegarde clés de l’usine.

Sécurisé et robuste, le SEDC (Secure Edge DataCenter) est idéal dans ces deux cas pour les usines. Placer les systèmes de commande et de calcul de l’entreprise à proximité des sources de données et des « objets » dans l’IoT offre de nombreux avantages, tels qu’un meilleur temps de réponse, une plus grande fiabilité, une sécurisation des données et des besoins moindres en bande passante.

Le SEDC est donc particulièrement adapté à l’usine ABB de Schaffhausen, et son architecture en a permis un déploiement très rapide, tout en permettant des réductions considérables des coûts d’investissement (30 %), du coût d’exploitation (économies d’énergie de 15-20 % pour le refroidissement) et des émissions de CO2 (15-20 %).

Le Secure Edge DataCenter est une solution ingénieuse offrant une exceptionnelle valeur à nos entreprises clientes, car elle leur permet de compléter efficacement le déploiement des offres ABB Ability™ (ex. : ABB Ability™ System 800xA, ABB Ability™ Symphony Plus, etc.), mais aussi de toute les offres logicielles standards (par exemple SAP HANA®, Microsoft Azure Stack, Manufacturing Execution Systems et autres) en périphérie de réseau.