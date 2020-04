Software AG annonce webMethods AppMesh

avril 2020 par Emmanuelle Lamandé

Conçu comme une extension de la plateforme webMethods API Management de Software AG, webMethods AppMesh apporte aux entreprises le contexte applicatif nécessaire pour gérer les intégrations pilotées par des API. Cet outil permet aux entreprises d’appliquer des règles métiers pour piloter les comportements spécifiques aux applications, créer des politiques de gouvernance et de sécurité au niveau des applications, ajouter de nouveaux services et de nouvelles fonctionnalités, et assurer un routage et une orchestration des applications en fonction du contexte, le tout sans modifier les microservices existants ni le code sous-jacent.

La nouvelle plateforme webMethods AppMesh permet ainsi de comprendre le fonctionnement d’une application, de savoir qui l’utilise et à quelle fin, de centraliser la gouvernance des applications, et de distribuer et dimensionner des applications dans une architecture.

Principales caractéristiques de l’offre :

Protection des accès personnalisée : protéger les microservices et réduire les risques d’exposition avec des politiques avancées d’identification et de sécurité des utilisateurs.

Contrôle sophistiqué basé sur des règles : suivre les activités des utilisateurs. Contrôler le fonctionnement des applications avec diverses règles pouvant être appliquées au moment de l’exécution.

Supervision et contrôle du trafic : réguler le trafic pour gérer la charge sur les services du fournisseur. Appliquer des limites aux appels de service pendant un intervalle de temps spécifique pour les clients identifiés et consigner toutes les demandes de trafic et les réponses pour analyse.

Connexion au maillage de services : la plateforme webMethods AppMesh est préintégrée avec les maillages de services standard.

Tableau de bord pour la visibilité des services : suivre le parcours des transactions dans le maillage de services et découvrir comment l’application est utilisée avec le tableau de bord AppMesh, filtré pour inclure uniquement les services dans l’application.

Ajout et suppression de services dans WebMethods AppMesh : on peut ajouter des nouveaux services et bénéficier automatiquement des règles affectées à tous les autres services de l’application.

Exposition automatique de l’interface des API : webMethods AppMesh génère une signature d’API pour chaque service du maillage, ce qui permet de la réutiliser pour tous les services. En outre, il est désormais possible de gérer ces API avec une plateforme de gestion du cycle de vie des API de bout en bout.