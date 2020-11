61,3% des Français ont utilisé leur téléphone pour des chats vidéo

novembre 2020 par Avira

Les applications de chat vidéo ont fleuri : Zoom, Google Meet, BlueJean, Whatsapp, Facetime… et les scandales avec ! Après les révélations sur Zoom et Facetime qui partagent les données personnelles de leurs utilisateurs, qui sera le prochain ?

“Le chat vidéo est une superbe technologie, on le voit bien avec cette pandémie. Etre capable de parler à quelqu’un et de le voir est vraiment différent d’un simple mail ou d’un appel téléphonique. Mais, avec ce que nous savons des hackers épiant nos moindres faits et gestes via les vidéos - souvenez-vous des accidents de “zoombombing” - c’est important que les personnes se méfient des caméras et des micros de leur ordinateur. Le fait est que les hackers malicieus peuvent y accéder et regarder ce que vous faites. C’est important de protéger vos appareils pour minimiser ces risques et maintenir une bonne cyber-hygiène.” Travis Witteveen, CEO of Avira

*étude Avira octobre 2020 "un nouveau monde connecté" sur 2000 personnes