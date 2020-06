60% des utilisateurs SDWAN de CenturyLink ont activé des fonctionnalités de sécurité au sein du service SD-WAN

juin 2020 par Marc Jacob

Les modèles de sécurité traditionnels ont été conçus pour soutenir une stratégie de "Château Fort" où toutes les données, applications et utilisateurs d’une entreprise travaillent derrière un pare-feu dans un bureau ou un centre de données centralisé. « Avec la "cloudification" de l’entreprise, l’infrastructure et les applications sont déplacées hors du centre de données vers la périphérie et échappent ainsi aux périmètres de sécurité établis », explique M. Lawson, General Manager for SD-WAN Solution Architecture pour CenturyLink. « Chaque point d’accès et élément de réseau est alors exposé à des risques importants de sécurité. »